Ronaldo obecnie gra w barwach saudyjskiego Al-Nassr i jest największą gwiazdą tamtejszej ligi. Szejkowie nie szczędzą grosza na jego utrzymanie. Za rok gry płacą mu aż 200 milionów euro. Kontrakt 39-latka z obecnym pracodawcą ważny jest do 2025 roku.

Ronaldo na samochodach nie oszczędza

Tak więc słynny piłkarz na brak gotówki nie może narzekać. Zarobione pieniądze lubi wydawać na drogie "zabawki". Jego najnowszym nabytkiem jest auto warte 2,2 mln euro (około 8,6 mln zł).

Ronaldo do swojej kolekcji dołączył Ferrari Daytona SP3. To jeden z najdroższych i najszybszych samochodów w stajni włoskiego producenta. Osiągi maszyny, która swoją premierę miała w 2021 roku robią wrażenie. Pod jej maską pracuje 6,5-litrowy silnik V12 generujący moc 840 koni mechanicznych. Daytona SP3 przyspiesza do 100 km/h w 2,85 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 340 km/h. Na świecie wyprodukowano tylko 599 sztuk tego modelu.