Gospodarze wygrali 1:0 i sprawa awansu jest nadal otwarta. AS Roma, której kibicuje Boniek w rewanżu ma szansę odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek.

Boniek jednym zdjęciem wzburzył internautów

Boniek po meczu docenił piłkarzy rzymskiego zespołu za mądrość taktyczną, a przy okazji w kolejnym w swoim wpisie w mediach społecznościowych "pochwalił" się zdjęciem z trenerem, który nie jest dobrze wspominany w naszym kraju.

No proszę, na San Siro same znajome twarze. Tych po prawej pewnie nie poznajecie, ale gwarantuje, że super piłkarze. Jeden Mistrz Świata - napisał Boniek w poście, na którym widać go w towarzystwie byłgo selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy.

Wpis Bońka nie przypadł do gustu internautom. Komentujący od razu wypomnieli byłemu prezesowi PZPN, że portugalski szkoleniowiec, którego w roli opiekuna biało-czerwonych zatrudnił "Zibi" był "bajerantem" i chwalenie się fotką z osobą, która oszukała 40 milionów Polaków jest po prostu "słabe".