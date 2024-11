Iniesta przejął pakiet kontrolny akcji

Iniesta w trakcie kariery piłkarskiej zarobił sporo pieniędzy. Część z nich postanowił zainwestować w trzecioligowy duński klub FC Helsingoer.

Według informacji kanału telewizji TV2, kontrolny pakiet akcji klubu został przejęty przez firmę Iniesty Never Say Never (NSN) i szwajcarski fundusz inwestycyjny Stoneweg.

Iniesta chce wprowadzić FC Helsingoer do ekstraklasy

W ostatnich miesiącach Hiszpan był konsultantem klubu, sprowadził hiszpańskich trenerów i kilku zawodników. Celem jest wprowadzenie klubu do wyższej ligi oraz rozwój młodych talentów.

To bardzo ciekawy klub z ogromnym potencjałem. Nie będzie to szybka akcja, ponieważ taki proces wymaga cierpliwości i pracy krok po kroku, lecz plany są ambitne i zostaną opracowane podczas zbliżającej się przerwy zimowej - powiedział Iniesta gazecie "Helsingoer Dagblad".

Klub Iniesty na siódmej pozycji w tabeli

Iniesta tłumaczył też, że geograficzna lokalizacja klubu jest dla niego wręcz idealna, gdyż odległość z lotniska Kastrup w Kopenhadze do Helsingoer to zaledwie 67 kilometrów.

Przed ostatnim meczem sezonu w piątek z Ishoej IF, na którym Hiszpan ma być obecny, FC Helsingoer zajmuje siódme miejsce w tabeli.