Marciniak nie ma umowy z PZPN

Marciniak jest zaliczany do ścisłej światowej czołówki w swoim fachu. Według najnowszych informacji arbiter finału mistrzostw świata z Kataru w polskiej Ekstraklasie pracował na specjalnych warunkach.

Reklama

Marciniak nie ma podpisanego kontraktu z PZPN i pracuje na innych zasadach niż pozostali arbitrzy prowadzący mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

PZPN płaci Marciniakowi inne stawki niż pozostałym arbitrom

Jak poinformował Mateusz Borek najbardziej znanego polskiego sędziego piłkarskiego obowiązywały zupełnie inne stawki niż pozostałych arbitrów.

Dostałem taką informację, że najlepszy polski sędzia i jeden z najlepszych sędziów świata Szymon Marciniak sędziuje mecze Ekstraklasy i nie ma kontraktu zawodowego. Ma płacone jak umowa o dzieło od meczu - zdradza Mateusz Borek.

Polska piłka bez Marciniaka?

Istnieje, więc ryzyko, że jeśli Marciniak i PZPN nie dogadają się w sprawie wysokości honorarium za prowadzone mecze, to na polskich boiskach nie będziemy oglądać jednego z najlepszych arbitrów na świecie.

Dlaczego Marciniak miałby zarabiać tyle samo co inni sędziowie? Jest wizytówką polskiej piłki. Jeśli mówimy o federacji, która ma blisko 400 mln zł budżetu, myślę, że powinna robić wszystko, by mieć tego Marciniaka jako wizytówkę polskiej piłki i związku. To nie jest komuna, że każdy może zarabiać tyle samo - podkreślił Borek w programie "Moc futbolu".