Polskie piłkarki pierwszy raz w historii zagrały na mistrzostwach Europy

Polki awansowały o jedną pozycję w porównaniu z poprzednim, czerwcowym zestawieniem. Od tego czasu Polki rozegrały pierwsze w historii tej reprezentacji mecze w fazie finałowej mistrzostw Europy. W lipcu w Szwajcarii przegrały w fazie grupowej z Niemkami i Szwedkami i straciły możliwość awansu do ćwierćfinału, ale na zakończenie występów zdołały wygrać z Dunkami.

Hiszpanki na czele rankingu FIFA

Na pierwsze miejsce rankingu FIFA po Euro 2025 wróciły srebrne medalistki tego turnieju Hiszpanki. W finale mistrzynie świata przegrały po rzutach karnych z Angielkami, które awansowały na czwartą pozycję. Pomiędzy nimi sklasyfikowane są Amerykanki i Szwedki.