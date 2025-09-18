Gala Złotej Piłki 2025 odbędzie się 22 września w Théâtre du Châtelet w Paryżu.

Gdzie i kiedy oglądać?

Transmisję z wydarzenia od godziny 21:00 przeprowadzi TVP Sport. Impreza będzie dostępna na żywo również online: na stronie internetowej TVPSport.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport, w Smart TV i HbbTV. Galę skomentuje Maciej Iwański.

Reklama

Polacy wśród nominowanych

W tym roku wśród nominowanych do Złotej Piłki jest dwoje Polaków: Robert Lewandowski i Ewa Pajor – oboje reprezentujący klub FC Barcelona.

"Lewy" w minionym sezonie strzelił 42 gole w 52 meczach, a z FC Barceloną sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla. Polka w pierwszym sezonie w barwach Barcelony zdobyła 47 bramek w 61 meczach.

Kto wśród faworytów?

Reklama

Poprzedni plebiscyt wygrał Rodri z Manchesteru City, który przy niemałych kontrowersjach wyprzedził gwiazdy Realu Madryt: Viniciusa Juniora i Jude'a Bellinghama.

W tym roku faworytami do zwycięstwa są przede wszystkim zawodnicy FC Barcelony i Paris Saint-Germain. W gronie kandydatów wymienia się m.in. Ousmane'a Dembele, Raphinhę i Lamine'a Yamala.

Pełna lista nominowanych do 69. edycji nagrody Złota Piłka 2025 znajduje się »TUTAJ«.