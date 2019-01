105-krotny reprezentant Polski rozwiązał niedawno kontrakt z VfL Wolfsburg i chciałby karierę zakończyć w Wiśle. Wczoraj były gracz Borussii Dortmund wziął udział w treningu krakowskiego klubu. Czy Błaszczykowski na stałe zostanie pod Wawelem?

Wisła tonie w długach i w tej chwili jej przyszłość jest bardzo niepewna. "Biała Gwiazda" ma zawieszoną licencję na grę w Ekstraklasie. I właśnie od tego Błaszczykowski uzależnia swój powrót do Krakowa. Jeśli zagmatwana sytuacja Wisły ulegnie poprawie, a PZPN odwiesi licencję, to 33-letni zawodnik w rundzie wiosennej Ekstraklasy będzie grał w koszulce z białą gwiazdą na piersi. Co więcej, z tego tytułu nie będzie pobierał pieniędzy z klubowej kasy.

Przypomnijmy, piłkarze Wisły od dawna nie otrzymują wypłat, a w klubie trwa zamieszanie w związku z nieudaną próbą sprzedaży klubu funduszom Alelega i Noble Capital Partners. Zadłużonemu Wiśle grozi upadłość.