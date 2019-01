Paweł Paczul z serwisu weszło.com opublikował na Twitterze maile, jakie Hartling wysłał do jednego z krakowskich przedsiębiorców. Krótko mówiąc, Szwed proponuje Wojciechowi Kwietniowi, który jest właścicielem sieci aptek i zagorzałym kibicem Wisły, by razem wykupili 100 procent akcji krakowskiego klubu i podzielili się nimi po połowie.

Ale to Kwiecień miałby teraz w całości sfinansować transakcję, a Hartling za swoje 50 procent udziałów miałby mu zwrócić pieniądze w przyszłości, gdy obligacje "Białej Gwiazdy" trafią na giełdę w Wiedniu. Według Hartlinga na ich sprzedaży na ich sprzedaży można by zarobić 20-25 mln euro. I to z tych pieniędzy Szwed chciałby spłacić pożyczkę.

Mejl Matsa Hartlinga do Wojciecha Kwietnia. W skrócie: Hartling namawia Kwietnia do spółki 50/50, Kwiecień ma wyłożyć kasę (!), a Hartling go potem spłaci.



— Paweł Paczul (@PawelPaczul) 6 stycznia 2019

Przypomnijmy, Mats Hartling i Vanna Ly do 28 grudnia mieli przelać na konto pogrążonej w długach Wisły 12,5 mln zł i w ten sposób stać się oficjalnie nowymi właścicielami krakowskiego klubu. Ostatecznie pod Wawel nie dotarł żaden przelew, a Ly "ulotnił" się i słuch o nim zaginął.