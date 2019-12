Wiślacy po raz ostatni komplet punktów wywalczyli 31 sierpnia pokonując 4:2 Zagłębie Lubin. W poprawie wyników nie pomogła zmiana trenera. Pod kierunkiem Skowronka, który zastąpił w listopadzie Macieja Stolarczyka, zespół przegrał dwa mecze - ze Śląskiem Wrocław (1:2) i Lechią Gdańsk (0:1). Mimo to opiekun wiślaków z optymizmem oczekuje piątkowej konfrontacji.

"Czas działa na naszą korzyść. Na pewno coraz lepiej poznaję chłopaków, a oni mnie. Dzięki temu praca jest bardziej płynna. Mogę podejmować coraz bardziej trafne decyzje odnośnie składu, choć czasami kontuzje wymuszają pewne rzeczy" – przyznał Skowronek.

W piątek nie będzie mógł skorzystać z czterech piłkarzy. Krzysztof Drzazga w meczu Lechią doznał poważnej kontuzji kolana i czeka go operacja. Ponadto urazy leczą: David Niepsuj, Vukan Savicevic i Kamil Wojtkowski. Cała ta trójka nie mogła zagrać już w poprzedniej kolejce przeciwko Lechii.

Wisła zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem jedenastu punktów. Widmo degradacji staje się coraz bardziej realne. Skowronek zapewnia jednak o wielkiej mobilizacji w drużynie.

"Mieliśmy skrócony mikrocykl, bo szukaliśmy dobrej regeneracji po bardzo intensywnym meczu z Lechią. I tak się stało. Cieszę się, że mamy naładowane akumulatory, że zespół bardzo żywo reaguje na zajęciach treningowych. To pokazuje kolejny raz jak duża jest w naszej szatni motywacja, żeby zrobić dobry wynik w Zabrzu" – podkreślił.

Górnik ostatnio również nie jest w dobrej formie. Drużyna Marcina Brosza zajmuje dwunaste miejsce z dorobkiem siedemnastu punktów, ale na zwycięstwo czeka jeszcze dłużej od Wisły, bo od 25 sierpnia, choć w tym czasie zanotował siedem remisów.

"Jedenaście meczów, które nie zakończyły się zwycięstwem, to na pewno dyskomfort drużyny, która jest poukładana i bardzo dobrze czuje się w kontrataku. Potrafią przejść z obrony do ataku. Do tego dochodzą wypracowane stałe fragmenty gry. O tym wiemy i chcemy im zabrać te atuty" – zapewnił Skowronek.

Działacze Wisły myślą już o zbliżającym się oknie transferowym. W ubiegłym tygodniu podpisano kontrakt z reprezentantem Kazachstanu – Gieorgijem Żukowem. Trener "Białej Gwiazdy" potwierdził też zainteresowanie Josipem Soljicem. 32-letni Chorwat został przez Stal Mielec wystawiony na listę transferową. Skowronek, który jeszcze do niedawna pracował w tym klubie ocenił, że Soljic to najlepszy defensywny pomocnik w pierwszej lidze.

"Chcę podkreślić, że nie jest to jedyna opcja. Wiemy, że potrzebujemy +szóstki+. Musi to być bardzo dobrze przemyślany ruch i wszyscy w klubie muszą się z tą decyzją zgodzić" – wyjawił.

Mecz Górnika z Wisłą rozpocznie się w piątek o godzinie 20.30. W poprzednim spotkaniu tych drużyn zwycięstwo 1:0 odnieśli krakowianie.