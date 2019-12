Do spotkania gospodarze przystępowali osłabieni. Adam Buksa został sprzedany do New England Revolution, a Zvonimir Kozulj pauzował za kartki. Portowcy w starciu, które mogło dać im miejsce na szczycie tabeli musieli więc radzić sobie bez dwóch kluczowych zawodników. Kielczanie z kolei nie mogli korzystać z usług Rodrigo Zalazara, Marcina Cebuli, Ivana Marqueza, Mateusza Spychały oraz Michala Papadopoulosa i walczyli w Szczecinie o wyjście ze strefy spadkowej przed przerwą zimową.

Pierwsza połowa była wyrównana. Pogoń i Korona chciały przejąć inicjatywę. Pierwsi zaatakowali "Portowcy". Długie podanie otrzymał Michalis Manias, ale nie dał rady skutecznie przelobować Marka Kozioła. W 12. minucie odpowiedzieli złocisto-krwiści. Lewą stroną boiska popędził Matej Pućko. Słoweniec przegrał jednak pojedynek sam na sam z Dante Stipicą. Kolejną dobrą sytuację stworzyli sobie gospodarze. W dogodnej sytuacji znalazł się Santeri Hostikka. Fin chybił z ósmego metra. Najważniejsze wydarzenie pierwszej części meczu wydarzyło się jednak dopiero w doliczonym czasie. Ognjen Gnjatic brutalnie zaatakował Michalisa Maniasa i po analizie VAR został ukarany czerwoną kartką.

W przerwie na stadionie przy Karłowicza pożegnano Adama Buksę. Piłkarz, który będzie teraz występował w MLS ze wzruszeniem podziękował kibicom za czas spędzony w Szczecinie i obiecał, że będzie śledził wyniki byłego zespołu.

W drugą połowę lepiej weszli goście. W 50. minucie fatalny błąd popełnił Tomas Podstawski, który podał do Pućki. Napastnik Korony bez problemów minął Konstantinosa Triantafyllopoulosa i pokonał Stipicę. Po otwierającym golu widowisko wyraźnie się ożywiło. Przez kilka minut kielczanie próbowali podwyższyć prowadzenie. Chwilę później do głosu doszli Portowcy. W dogodnej sytuacji Srdjan Spiridonovic strzelił w obrońcę przyjezdnych. Kolejne ataki wskazywały na to, że Pogoń w końcu skruszy mur Korony. Podopieczni Kosty Runjaica razili jednak nieskutecznością. Najlepszą sytuację do zdobycia bramki zmarnowali w 87. minucie. Triantafyllopoulos znalazł się sam na sam z Koziołem i strzelił obok bramki. Ostatecznie Pogoń nie zdołała doprowadzić do remisu.

Pogoń Szczecin - Korona Kielce 0:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Matej Pucko (50)

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Kostas Triantafyllopoulos. Korona Kielce: Ivan Jukic, Matej Pucko

Czerwona kartka - Korona Kielce: Ognjen Gnjatic (45+3-faul)

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Widzów: 4 000

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - David Stec, Kostas Triantafyllopoulos, Igor Łasicki, Hubert Matynia - Santeri Hostikka (61. Adam Frączczak), Marcin Listkowski (69. Damian Dąbrowski), Tomas Podstawski (54. Marcel Wędrychowski), Sebastian Kowalczyk, Srdjan Spiridonovic - Michalis Manias

Korona Kielce: Marek Kozioł - Grzegorz Szymusik, Themistoklis Tzimopoulos, Adnan Kovacevic, Nemanja Miletic - Andres Lioi (46. Milan Radin), Ognjen Gnjatic, Erik Pacinda (90. Ivan Jukic), Jakub Żubrowski, Michael Gardawski - Matej Pucko