Pandemia koronawirusa sprawiła, że piłkarskie rozgrywki ligowe w większości krajów są wstrzymane. W Polsce, na ten moment, przerwa ma potrwać co najmniej do 26 kwietnia. Nie brakuje głosów, że w tym sezonie bardzo ciężko będzie wznowić jakąkolwiek rywalizację.

Ekstraklasa S.A. ma kilka scenariuszy na pozostałą część sezonu. Czy jest taki, który przygotowano na wypadek całkowitego odwołania sezonu?

"Dziś wszyscy pracujemy nad przywróceniem rozgrywek i dokończeniem sezonu. Na to nastawiają się wszystkie największe ligi europejskie, także my, i to jest również priorytetem dla UEFA. Nawet za cenę kolejnego przedłużenia terminu zakończenia sezonu oraz dalszego opóźnienia startu rozgrywek europejskich i ligowych w kolejnym sezonie" - podkreślił Animucki.

W poprzednim tygodniu UEFA podjęła decyzję o przełożeniu mistrzostw Europy na 2021 rok, dzięki czemu stworzono możliwość dłuższego sezonu ligowego. Ekstraklasa w Polsce zorganizowała specjalny sztab, który zajmuje się aktualną sytuacją.

"W ramach sztabu kryzysowego pracują cztery grupy tematyczne z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów: formalno-prawna, finansowa, marketingowa i sportowa. W ubiegłym tygodniu miały miejsce pierwsze spotkania – oczywiście w trybie zdalnym, omówiono najważniejsze kwestie w każdym obszarze i zaplanowano dalsze prace. W tym tygodniu odbędą się kolejne wideokonferencje w każdym temacie" - zapewnił Animucki.

Różne propozycje dotyczące dokończenia sezonu wychodzą też z klubów, ale na razie nic nie jest przesądzone.

Czy w obecnej trudnej sytuacji Ekstraklasa S.A. ma informacje np. od klubów na temat ewentualnej zgody piłkarzy na obniżkę kontraktów?

"Prowadzimy rozmowy na temat kontraktów zawodniczych z PZPN. W przeszłości zdarzało się już, że były one obniżane i wobec tych wyjątkowych okoliczności też musimy wziąć pod uwagę taką opcję. Kwestie te są też przedmiotem dyskusji na poziomie FIFA i UEFA" - odparł prezes zarządu Ekstraklasy S.A.

Jedną z najważniejszych spraw jest kwestia ostatniej transzy dla klubów z tytułu praw telewizyjnych. Na razie bowiem nadawcy, właściciele tych praw, nie mają czego pokazywać. Czy jest szansa, że kluby otrzymają ostatnią ratę?

"Wobec priorytetów UEFA na dokończenie krajowych rozgrywek ligowych na dziś zakładamy, że sezon zostanie dograny, choć zapewne z mniejszym lub większym opóźnieniem. Wtedy nie ma mowy o żadnych stratach z tytułu praw telewizyjnych. Obecnie Ekstraklasa jest zresztą rozliczona z klubami, kolejne przepływy do klubów były planowane na czerwiec, więc być może nawet nie będzie większych opóźnień w tym zakresie" - przyznał Animucki.

"W tym momencie głównym problemem klubów jest zapewnienie płynności wobec braku zaplanowanych wpływów z dnia meczowego, w tym biletów, merchandisingu (sprzedaż klubowych produktów - PAP) i cateringu oraz ryzyko braku płatności od sponsorów. I na tym polu wykonujemy obecnie najwięcej prac. Szukamy możliwości maksymalnego obniżenia kosztów w klubach w tym przejściowym okresie, bo nie otrzymują one zaplanowanych wpływów, z których mogłyby je pokryć. Dlatego m.in. staramy się o możliwość skorzystania przez kluby ze środków pomocowych przygotowanych dla przedsiębiorców na czas epidemii" - dodał.

Czy jakieś kluby zgłosiły ligowej spółce, że mogą mieć w najbliższym czasie problemy z przetrwaniem?

"Współpracujemy ze wszystkimi prezesami, mamy świadomość stanu finansów klubowych i wiemy, że dla dużej części to bardzo trudny okres. Z dnia na dzień kluby zostały odcięte od najważniejszych wpływów, a pozostały z niemałymi kosztami, które muszą ponosić niezależnie od nietypowości tej sytuacji" - wskazał szef Ekstraklasy S.A.

Jak dodał, przedstawiciele spółki są w bieżącym kontakcie z PZPN, który jest jednym z jej akcjonariuszy.

"Wspólnie pracujemy nad tym, by stworzyć jak najlepsze rozwiązania dla klubów i dla polskiej piłki w tym trudnym dla wszystkich okresie" - zapewnił.

Tak jak w większości firm w całym kraju, praca w ligowej spółce odbywa się głównie zdalnie.

"Większość osób pracuje zdalnie, w istotnych sprawach odbywają się, zamiast spotkań, tele lub wideokonferencje. Choć oczywiście pojedyncze osoby wciąż pojawiają się w biurze" - tłumaczył Animucki.

Podobnie wygląda sytuacja w Polskim Związku Piłki Nożnej.

"W ponad 90 procentach jest to praca zdalna, odbywają się też wideokonferencje. W samym biurze ograniczyliśmy pracę do minimum. Wiadomo, niezbędny jest np. obieg korespondencyjny" - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski, pełniący też funkcję tzw. team managera drużyny narodowej.

Piłkarska centrala również ma sztab kryzysowy i bierze pod uwagę różne scenariusze dotyczące tego sezonu.

"Analizujemy sytuację, jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi zainteresowanymi. Opracowujemy różne scenariusze. Oczywiście nie jest wykluczone, że niczego nie uda się już rozegrać w tym sezonie, ale to zależy od rozwoju wydarzeń, na które nie mamy wpływu" - przyznał Kwiatkowski.

Jak przypomniał, PZPN odpowiada za całą polską piłkę.

"Ponad 90 procent polskiego futbolu to piłka amatorska. Jesteśmy odpowiedzialni naprawdę za wiele różnych spraw. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, mamy nadzieję, że wrócimy na boiska, ale patrząc na to, co dzieje się wokół nas, trudno cokolwiek przewidzieć" - podkreślił rzecznik prasowy federacji.

PZPN zajmuje się m.in. rozgrywkami na poziomie pierwszej i drugiej ligi. Tamtejsze kluby znajdują się w o tyle trudniejszej sytuacji, że nie mają takich wpływów z transmisji telewizyjnych jak ekstraklasowe.

"Są różne warianty dotyczące pomocy, ale na tym etapie nic nie jest przesądzone. Wszyscy życzymy sobie, żeby sytuacja unormowała się jak najszybciej i żebyśmy mogli wznowić rozgrywki, nawet bez udziału kibiców" - zakończył Kwiatkowski.