Kilka dni temu – w czasie pandemii koronawirusa - drużyny ekstraklasy wznowiły treningi. Rywalizacja w najwyższej lidze zostanie wznowiona 29 maja. Natomiast 26 (Legia tego dnia zagra z Miedzią w Legnicy) i 27 maja odbędą się zaległe mecze ćwierćfinału Totolotek Pucharu Polski.

Nikt nie jest nosicielem nieprzyjemnego wirusa. Wszyscy zawodnicy są do naszej dyspozycji. Sytuacja po pierwszym tygodniu wspólnych treningów jest bardzo dobra. Nie ma piłkarza, który z jakiegoś powodu musiałby teraz pauzować. Po najdłuższej przerwie jest Vamara Sanogo i jest troszkę inaczej traktowany niż pozostali, chociaż już uczestniczy w większości zajęć z zespołem. Życzyłbym sobie takiej sytuacji kadrowej przed pierwszym meczem – przyznał Vukovic podczas wideokonferencji.

Jego podopieczni prowadzą w tabeli z dorobkiem 51 punktów w 26 kolejkach. O osiem "oczek" wyprzedzają broniącego tytułu Piasta Gliwice. Dziewięć mniej mają: Cracovia, Śląsk Wrocław i Lech Poznań.

Po bardzo długiej przerwie (ostatni mecz w ekstraklasie odbył się 9 marca), drużynę Legii czeka 30 maja wyjazdowe spotkanie z Lechem w Poznaniu. Później w ekstraklasie zmierzy się z Wisłą w Krakowie 7 czerwca.

To już trzeci okres przygotowawczy w tym sezonie, a z pewnością zaprocentuje wcześniej wykonana praca. Jestem bardzo zadowolony, bo jak dziś patrzę na zespół to widzę ponad 20 wartościowych zawodników, którzy są gotowi do walki o miejsce w składzie. Czeka nas duża intensywność rozgrywania meczów, kalendarz jest bardzo napięty, dlatego musimy mądrze zarządzać naszymi zasobami personalnymi. Widzę, że piłkarze mają dużą chęć do grania, każdy chce się pokazać. Mam nadzieję tak funkcjonować aż do końca roku i że dopiero wtedy nastąpi kolejna przerwa. Wystarczy już nam tego czasu bez piłki – podkreślił szkoleniowiec pochodzący z Serbii.

Vukovic podkreślił, że sytuacja jest całkiem nowa dla wszystkich klubów, lecz niezmienne są cele Legii. Stołeczni zawodnicy walczą o odzyskanie tytułu mistrza Polski.

Mamy w planach rozegranie jednego meczu sparingowego z rywalem, który - jak my - posiada przebadanych zawodników. Oczywiście nie zrobimy niczego, co mogłoby złamać główne zasady funkcjonowania w tym momencie. Czekamy na nowe możliwości dla wszystkich zespołów – stwierdził.

Trener Vukovic odniósł się także do ewentualnej możliwości przeprowadzenia pięciu zmian w meczu.

To dobry pomysł i jest dużo więcej argumentów na tak. Na pewno byłaby możliwość grania w lepszym tempie itd. Oby tylko nie było to wykorzystywane do zwiększonej liczby przerw w danym spotkaniu. Ale słyszałem też, że w Polsce może ten przepis nie przejść – dodał.