Krakowski zespół ma przed sobą intensywne dni. W piątek wyruszył autokarem w daleką podróż do Szczecina, a stamtąd pojedzie do Gdyni, aby tam przygotować się do wtorkowego spotkania z Lechią Gdańsk.

Sytuacja kadrowa "Pasów" jest dobra, gdyż wszyscy piłkarze są zdrowi. W starciu z Pogonią problemem będzie natomiast brak pauzującego za żółte karki Segriu Hanki. Rumun to jeden z najlepszych zawodników Cracovii i jego absencja będzie na pewno odczuwalna, choć Probierz zapewnia, że ma przygotowane warianty, jak go zastąpić.

Cracovia ma na koncie fatalną serię pięciu kolejnych porażek. Zdaniem Probierza nie jest to jednak aż tak wielkim obciążeniem dla psychiki zawodników, gdyż ostatni przegrany mecz z Jagiellonią od poprzednich dzieliła prawie trzymiesięczna przerwa.

"Nie siedzi do w głowach zawodników" – zapewnił.

Po przegranej w niedzielę z Jagiellonią Probierz był bardzo rozgoryczony. Wyrażał wątpliwości, czy zdoła jeszcze czego nauczyć swoich piłkarzy i zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z właścicielem klubu prof. Januszem Filipiakiem. Zabrzmiało to tak, jakby rozważał dymisję. Teraz jednak tonował nastroje.

"To była kwestia interpretacji tego co powiedziałem. Każdy człowiek się zastanawia, bo jakby tego nie robił, to znaczyłoby, że nie myśli nad rozwojem. W takim kierunku toczyła się nasza rozmowa z profesorem Filipiakiem. Pracujemy dalej" – zapewnił.

"Każdy kryzys, to problem trenera. Bardzo ważne, jest, aby wychwycić go wcześniej. Mieliśmy dwa tygodnie, które wstrząsnęły nami, ale nie zmąci to naszej pracy. Obecnie odbiór jest taki, że wszystko w Cracovii jest złe. My spokojnie pracujemy" – dodał.

Pogoń, podobnie jak i "Pasy", od pewnego czasu prezentuje bardzo słabą formę i zamiast walczyć o najwyższe cele musi martwić się, aby obronić miejsce w grupie mistrzowskiej. W poprzedniej kolejce szczecinianie na własnym stadionie ponieśli dotkliwą porażkę 0:3 z KGHM Zagłębiem Lubin.

"W naszej ekstraklasie dzieją się różne cuda. Po tej pandemii wszyscy mają podobny problem. Przygotowujemy się solidnie do najbliższego meczu i wierzymy, że zdołamy się odbić i rozpocząć zwycięską passę" – stwierdził Probierz.

W kadrze na ostatni mecz z Jagiellonią zabrakło miejsca dla Kamila Pestki. W tym samym czasie pojawiły się też doniesienia, że utalentowany obrońca nie chce podpisać nowego kontraktu z Cracovią, gdyż jego pozyskaniem zainteresowany jest włoski klub Monza.

"Rozmawialiśmy z Kamilem na temat nowego kontraktu, ale na razie nie osiągnęliśmy porozumienia. To jednak nie miało żadnego związku z tym, że nie grał w ostatnim spotkaniu" – zdementował takie sugestie Probierz, który przyznał, że brakuje mu normalnych konferencji prasowych z udziałem dziennikarzy.

"Lepiej rozmawia się na żywo z ludźmi niż z pustymi krzesłami" – zauważył.

Sobotni mecz w Szczecinie rozpocznie się o godzinie 20. Cracovia zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów. Pogoń jest szósta i ma jeden punkt mniej. W jesiennym spotkaniu tych zespołów w Krakowie "Pasy" wygrały 2:0.