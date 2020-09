O zainteresowaniu Śląska Pawłowskim było wiadomo już od kilku tygodni, a w poprzednim było już niemal pewne, że piłkarz ten trafi do Wrocławia. Na przeszkodzie pozostawało tylko rozwiązanie kontraktu z Gaziantep FK i testy medyczne. W czwartek wieczorem klub ze stolicy Dolnego Śląska oficjalnie poinformował, że Pawłowski został jego zawodnikiem.

Reklama

"Jestem szczęśliwy, że trafiłem do Śląska. Duże wrażenie robi mnie pomysł na grę drużyny, jak i plan jej rozwoju. Wiem, że we Wrocławiu realizowany jest bardzo ambitny projekt i cieszę się, że mogę być teraz jego częścią. Od pierwszego treningu chcę dawać z siebie sto procent i pomóc zespołowi" – powiedział Pawłowski po podpisaniu umowy.

Piłkarz w przeszłości bronił barw: Jagiellonii Białystok, Widzewa Łódź, Lechii Gdańsk, Zawiszy Bydgoszcz, Koronie Kielce i KGHM Zagłębia Lubin. W sumie w ekstraklasie rozegrał 149 spotkań i zdobył 20 bramek. W Gaziantep zaliczył 18 występów, zapisując na koncie jedno trafienie i dwie asysty.

"Bartek przychodzi do Śląska, aby wzmocnić naszą siłę ofensywną. Ma spore doświadczenie w ekstraklasie i jest zawodnikiem, który potrafi zdobywać bramki, asystować i w pojedynkę rozstrzygnąć losy meczu. Od początku był dla nas pierwszym wyborem na tej pozycji. Wykazaliśmy się cierpliwością i cieszymy się, że do nas dołączył" – przyznał dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka.

Wszystko wskazuje, że to ostatni transfer do Śląska tego lata. Jest za to bardzo prawdopodobne, że z Wrocławiem pożegna się Jakub Łabojko, którym interesuje się kilka klubów zagranicznych i jeden z nich miał już złożyć konkretną ofertę kupna piłkarza.