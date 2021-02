Mecz był toczony w bardzo trudnych warunkach. W ciągu dnia nad Wrocławiem świeciło słońce, ale wieczorem ponownie zaczął padać śnieg i gra toczyła się nie na zielonym, ale białym boisku. Zawodnicy musieli brać poprawkę, bo piłka w niektórych sytuacjach nabierała poślizgu, a w innych zwalniała na śniegu.

Reklama

Od pierwszych minut przewagę uzyskała Wisła i szybko mogła objąć prowadzenie. Felicio Brown Forbes świetnie uderzył z narożnika pola karnego, ale Matus Putnocky popisał się równie świetną paradą.

Krakowianie podchodzili wysokim pressingiem i Śląsk miał długimi momentami problem z wyjściem z własnej połowy. Jeżeli już gospodarze stwarzali jakieś zagrożenie pod bramką Wisły, to po kontrataku.

Kiks piłkarza Wisły pomógł Śląskowi w strzeleniu gola

Gospodarze przetrzymali ataki rywali i po kwadransie zaczęli sami stwarzać sytuacje. Najgroźniej w polu karnym Wisły było po stałych fragmentach gry i właśnie po jednym z nich do siatki trafił Mathieu Scalet. Po rzucie rożnym Yaw Yeboah wybijając piłkę się poślizgnął i wyszło mu podanie do zawodnika Śląska, który z bliska trafił do siatki.

Osiem minut później ponownie był remis. Yeboah dopadł do wybitej przed pole karne piłki, uderzył i było 1:1. Piłka jeszcze po drodze odbiła się od jednego z obrońców Śląska, co zupełnie zmyliło bramkarza.

Kolejne minuty były wyrównane, ale tuż przed przerwą kolejny cios mogła zadać Wisła. Po szybkiej akcji z pola karnego uderzył Łukasz Burliga, ale piłka po śniegu się tylko poturlała i Putnocky nie miał problemu z interwencją.

Putnocky lepszy od Forbesa

Druga połowa rozpoczęła się jak cały mecz – Wisła ruszyła do ataku, uzyskała przewagę, a Śląsk szukał szans w kontratakach.

Goście powinni swoją przewagę udokumentować golem. Po przypadkowym zagraniu ręką w swoim polu karnym przez Marcela Zyllę, arbiter podyktował rzut karny dla Wisły. Do piłki podszedł Forbes, ale Putnocky świetnie go wyczuł i nadal był remis 1:1.

Kilka minut później młody zawodnik Śląska został po raz drugi upomniany żółtą kartką i w konsekwencji czerwoną. Do końca regulaminowego czasu pozostawało blisko 30 minut.

Paradoksalnie od tego momentu gospodarze zaczęli grać znacznie lepiej. Wystarczy tylko wspomnieć, że przyjezdni grając w przewadze ani razu poważnie nie zagrozili bramce wrocławian. To Śląsk mógł zadać w doliczonym czasie gry zwycięski cios, ale Fabian Piasecki nie zorientował się w zamiarach Scalet i obrońcy Wisły wybili piłkę.

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków 1:1 (1:1)Bramki: 1:0 Mathieu Scalet (23), 1:1 Yaw Yeboah (31)Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Marcel Zylla, Dino Stiglec. Wisła Kraków: Michal Frydrych, Georgij ŻukowCzerwona kartka za drugą żółtą – Śląsk Wrocław: Marcel Zylla (64)Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Mecz bez udziału publicznościŚląsk Wrocław: Matus Putnocky – Guillermo Cotugno, Israel Puerto, Mariusz Pawelec, Dino Stiglec - Bartłomiej Pawłowski (67. Lubambo Musonda), Mateusz Praszelik, Marcel Zylla, Mathieu Scalet, Robert Pich (86. Patryk Janasik) – Erik Exposito (73. Fabian Piasecki)Wisła Kraków: Mateusz Lis – Łukasz Burliga, Michal Frydrych, Adi Mehremic, Maciej Sadlok – Yaw Yeboah, Georgij Żukow, Patryk Plewka, Stefan Savic (86. Piotr Starzyński), Jean Carlos Silva (73. Żan Medved) – Felicio Brown Forbes

Wyniki meczów 17. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej: Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 1:1 (1:1) Pozostałe mecze kolejki 2021-02-13: Cracovia Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15.00) Pogoń Szczecin - Piast Gliwice (17.30) Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk (20.00) 2021-02-14: Wisła Płock - Lech Poznań (15.00) Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (17.30) 2021-02-15: Warta Poznań - KGHM Zagłębie Lubin (18.00) Górnik Zabrze - PGE FKS Stal Mielec (20.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek) 1. Pogoń Szczecin 16 10 4 2 22- 8 34 +14 2. Legia Warszawa 16 10 2 4 25-16 32 +9 3. Raków Częstochowa 16 8 4 4 27-18 28 +9 4. Śląsk Wrocław 17 7 4 6 22-18 25 +4 5. Górnik Zabrze 16 7 3 6 20-17 24 +3 6. KGHM Zagłębie Lubin 16 6 5 5 18-17 23 +1 7. Jagiellonia Białystok 16 7 2 7 24-26 23 -2 8. Piast Gliwice 16 5 5 6 23-21 20 +2 9. Lechia Gdańsk 16 6 2 8 21-22 20 -1 10. Lech Poznań 16 4 7 5 24-23 19 +1 11. Wisła Płock 15 5 4 6 19-20 19 -1 12. Wisła Kraków 17 4 6 7 25-24 18 +1 13. Warta Poznań 16 5 2 9 15-20 17 -5 14. Cracovia Kraków 16 5 6 5 18-19 16 -1 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 4 3 9 16-39 15 -23 16. PGE FKS Stal Mielec 15 3 5 7 17-28 14 -11 W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze *) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce 2021-02-19: PGE FKS Stal Mielec - Cracovia Kraków (18.00) Wisła Kraków - Pogoń Szczecin (20.30) 2021-02-20: Legia Warszawa - Wisła Płock (15.00) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok (17.30) Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze (20.00) 2021-02-21: KGHM Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa (15.00) Lech Poznań - Śląsk Wrocław (17.30) 2021-02-22: Piast Gliwice - Warta Poznań (18.00)