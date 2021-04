Podopieczni trenera Czesława Michniewicza kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. To była szósta z rzędu wygrana w ekstraklasie Legii, która tak dobrej serii nie miała od ośmiu lat. Od marca do maja 2014 roku stołeczna ekipa wygrała osiem kolejnych spotkań.

Gospodarze szybko dali rywalom do zrozumienia, że na korzystny wynik w Warszawie nie mają co liczyć. Już w czwartej minucie prowadzenie Legii dał Filip Mladenovic. Serb w tym sezonie zdobył siedem bramek, co czyni go najskuteczniejszym obrońcą ekstraklasy.

Po niespełna pół godzinie gry stołeczny zespół prowadził... 4:0. Dwie bramki zdobył Tomas Pekhart, w tym jedną z karnego, a raz z gola cieszył się Mateusz Wieteska. Pekhart w obecnym sezonie zanotował już 21 trafień, co czyni czeskiego napastnika zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców.

Od tego momentu tempo nieco osłabło. Tuż przed końcem pierwszej połowy bramkę dla Pogoni zdobył Adam Frączczak. Natomiast w 83. minucie na 4:2 z rzutu karnego trafił Kamil Drygas.

Przed spotkaniem piłkarze Legii, dzięki inicjatywie środowiska kibiców, wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z napisem: "Solidarność z wolnymi sportowcami Białorusi". Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na rosnącą skalę represji przez władze krajowe i ograniczanie lub całkowite pozbawienie możliwości uprawiania zawodowego sportu.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 4:2 (4:1)

Bramki: 1:0 Filip Mladenovic (4), 2:0 Tomas Pekhart (10-głową), 3:0 Tomas Pekhart (15-karny), 4:0 Mateusz Wieteska (29-głową), 4:1 Adam Frączczak (45+1-głową), 4:2 Kamil Drygas (83-karny)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Mateusz Wieteska, Artem Szabanow, Andre Martins. Pogoń Szczecin: Konstantinos Triantafyllopoulos, Damian Dąbrowski, Kacper Kozłowski, Kamil Drygas

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Mecz bez udziału publiczności

Legia Warszawa: Artur Boruc - Josip Juranovic, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Artem Szabanow, Filip Mladenovic - Bartosz Slisz, Andre Martins, Bartosz Kapustka (74. Walerian Gwilia), Luquinhas (79. Rafael Lopes) - Tomas Pekhart (87. Kacper Kostorz)

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Konstantinos Triantafyllopoulos (63. Mariusz Malec), Luis Mata (23. Kacper Kozłowski) - Damian Dąbrowski (63. Kamil Drygas), Sebastian Kowalczyk, Kacper Smoliński (63. Adrian Benedyczak), Alexander Gorgon, Michał Kucharczyk - Adam Frączczak (74. Mariusz Fornalczyk)