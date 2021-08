To miał być hit kolejki. Skończyło się na meczu toczonym głównie w środkowych rejonach boiska. Niewiele było strzałów i okazji do zdobycia gola. Zwycięska bramka dla gospodarzy padła po nieco przypadkowym uderzeniu i gdyby nie rykoszet, być może skończyło by się na bezbramkowym remisie.

Początkowo zaatakowali gospodarze, ale to podopieczni Waldemara Fornalika mieli lepsze sytuacje do zdobycia gole. W 23. min. Michał Żyro stojąc w odległości 7 metrów od bramki nie trafił w piłkę. Trzy minuty później za krótko wybitą przez obrońców Pogoni piłkę uderzał Patryk Sokołowski, ale ponad bramką gospodarzy.

Kuriozalny gol

Przez kolejne minuty gra toczyła się w środku pola, aż w końcu zza pola karnego zdecydował się na strzał Jean Carlos i piłka dość niespodziewanie - po rykoszecie od Jakuba Czerwińskiego - wpadła do bramki zdezorientowanego Frantiska Placha.

Portowcy niby szybko po tym trafieniu chcieli podwyższyć prowadzenie, ale ich zapał po kilku minutach spadł, a Piast nie miał pomysłu, by zmienić rezultat w pierwszej części.

Tuż po wznowieniu gry Arkadiusz Pyrka powinien wyrównać. Ograł Luisa Matę i miał przed sobą tylko Dante Stipicę. Skończyło się na rzucie rożnym dla gości.

W odpowiedzi z 30 metrów strzelał Maciej Żurawski i tylko rykoszet sprawił, że zamiast bramki kolejki skończyło się na rzucie rożnym dla gospodarzy.

W 65. min. w trochę przypadkowej sytuacji z woleja uderzał Kristopher Vida i tylko czujność Stipicy sprawiła, że skończyło się na rzucie rożnym. Zaraz później bramkarz Portowców obronił uderzenie głową Alberto Torila. W odpowiedzi Luka Zahovic uderzył w słupek, ale kąt był taki, że mało kto liczył iż z tego będzie gol. Bliżej drugiej bramki było w doliczonym czasie gry, gdy z rzutu wolnego strzelił Sebastian Kowalczyk. Tyle, że Plach wybił piłkę zmierzającą w okienko jego bramki.

Tym samym Pogoń wygrała drugi mecz w sezonie i – jako niepokonana – ciągle jest w czołówce ligowej tabeli.

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Jean Carlos Silva (34).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Michał Chrapek.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 6 400.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Luis Mata - Sebastian Kowalczyk, Maciej Żurawski (62. Kacper Smoliński), Kacper Kozłowski (79. Mariusz Fornalczyk), Kamil Drygas, Jean Carlos Silva (79. Paweł Stolarski) - Luka Zahovic (74. Piotr Parzyszek).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Tomas Huk (84. Ariel Mosór), Jakub Czerwiński, Jakub Holubek - Arkadiusz Pyrka (68. Michael Ameyaw), Patryk Sokołowski, Patryk Lipski (69. Dominik Steczyk), Michał Chrapek - Kristopher Vida (77. Damian Kądzior), Michał Żyro (46. Alberto Toril).