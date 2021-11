Początek spotkania przebiegał zgodnie z oczekiwaniami, czyli stroną dominującą był lider, który już w 18. minucie udokumentował to zdobyciem gola. Joao Amaral już chwilę wcześniej miał doskonałą ku temu okazję, ale nieatakowany z 16 metrów strzelił obok bramki. Do siatki Portugalczyk trafił natomiast dobijając tuż przed linią bramkową piłkę zmierzającą już do siatki po akcji lewym skrzydłem Pedro Rebocho i asyście główkującego Mikaela Ishaka.

Jeszcze w 34. min silny strzał Jakuba Kamińskiego obronił Maciej Gostomski i od tej pory praktycznie skończyła się w tej części gry dominacja Lecha, a inicjatywę przejęli gospodarze, nie potrafiąc jej jednak sfinalizować choćby jednym celnym strzałem.

W drugiej odsłonie znów bardziej aktywni byli piłkarze z Poznania, ale bramkarz Górnika, który z Lechem przed sześcioma laty zdobył mistrzostwo Polski, nie dał się pokonać najpierw Pedro Tibie, później Kamińskiemu, a w samej już końcówce Ishakowi i Dani Ramirezowi.

Mimo przewagi w posiadaniu piłki przez Lecha zawodnicy Górnika nie ograniczali się do działań obronnych, co przyniosło efekt w 79. minucie. Bardzo aktywny w tym meczu Serhij Krykun dośrodkował z lewej strony, a Janusz Gol efektowną główką doprowadził do wyrównania.

Starania podopiecznych trenera Macieja Skorży, by odzyskać prowadzenie spełzły jednak na niczym i ostatnia drużyna w tabeli kolejnemu potentatowi ekstraklasy potrafiła odebrać punkty (poprzednio zremisowała z Rakowem Częstochowa).

Górnik Łęczna - Lech Poznań 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Joao Amaral (18), 1:1 Janusz Gol (79-głową)

Żółta kartka - Lech Poznań: Pedro Rebocho

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków)

Widzów: 4 528

Górnik Łęczna: Maciej Gostomski - Kryspin Szcześniak, Kamil Pajnowski, Tomasz Midzierski, Leandro - Michał Mak (59. Jason Lokilo), Janusz Gol, Alex Serrano (72. Damian Gąska), Szymon Drewniak, Serhij Krykun (90+6. Daniel Dziwniel) - Przemysław Banaszak

Lech Poznań: Filip Bednarek - Joel Pereira (62. Lubomir Satka), Antonio Milic, Bartosz Salamon, Pedro Rebocho - Adriel Ba Loua (80. Michał Skóraś), Jesper Karlstroem, Joao Amaral (62. Dani Ramirez), Pedro Tiba (62. Nika Kwekweskiri), Jakub Kamiński (87. Filip Marchwiński) - Mikael Ishak

