Ławniczak przygodę z piłką nożną zaczynał w klubie z Mosiny, skąd trafił do Warty. Później jeszcze na rok był wypożyczony do rezerw Miedzi Legnica, a po powrocie stał się ważnym ogniwem zespołu z Wielkopolski, z którym wywalczył awans do ekstraklasy.

W trwającym sezonie wystąpił w 12 meczach, w których zanotował dwie asysty.

Sprowadzenie Ławniczaka to drugi zimowy transfer Zagłębia. Wcześniej lubinianie pozyskali bramkarza Jasmina Burica, który w przeszłości był zawodnikiem m.in. Lecha Poznań, a przez ostatnie pół roku pozostawał bez klubu.

Zagłębie po rundzie jesiennej zajmuje 14. miejsce w tabeli i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Wiosną poprowadzi je nowy trener Piotr Stokowiec.