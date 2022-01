Piłkarze mistrza Polski w środowy poranek zakończyli urlopy i spotkali się na testach medycznych. Trener legionistów zaprosił na rozmowę Martinsa i oznajmił mu, że w drugiej części sezonu nie będzie brał go pod uwagę przy ustalaniu składu. Tym samym 32-latek został odsunięty od zespołu. Jego kontrakt w Warszawie kończy się w czerwcu, ale już teraz może szukać sobie nowego miejsca pracy. Jeśli go nie znajdzie, to rundę wiosenną spędzi w rezerwach.

