Obywatele Ukrainy - których pojawiło się ponad 60 - mogli obejrzeć mecz na stadionie za darmo. Zostali powitani w ojczystym języku przez spikera, a oklaskami przez polską część widowni.

Pierwszą część obecni na trybunach kibice mogli rozpatrywać wyłącznie w kategorii korzyści płynących z wyjścia z domu i dotlenienia się. Nie zobaczyli ani jednego celnego strzału, żadnej groźnej sytuacji. Wiele było za to w grze obu drużyn nieporozumień, niecelnych podań, strat piłki. Mimo to, gospodarze mogli schodzić do szatni prowadząc. W doliczonym czasie, po dośrodkowaniu Toma Hateleya z rzutu rożnego, Kamil Wilczek głową posłał piłkę obok słupka.

Krótko po wznowieniu gry gdańskiego bramkarz do interwencji zmusił z bliska Damian Kądzior. Niespełna 10 minut później po drugiej stronie boiska „główkował” Maciej Gajos, a Frantisek Plach bez trudu złapał piłkę. Obie drużyny zagrały w drugiej połowie aktywniej w ofensywie, a strzelecką niemoc przerwali gospodarze. Po centrze Hateleya z rzutu rożnego Ariel Mosór z bliska głową pokonał Dusana Kuciaka, zdobywając pierwszego w tym roku gola Piasta na własnym stadionie.

Najciekawsze były końcowe minuty spotkania. Lechia walczyła o remis i blisko tego był Łukasz Zwoliński, który nie sięgnął piłki tuż przed bramką Piasta. Podwyższyć prowadzenie mógł z kolei Alberto Toril. Hiszpański napastnik miał przed sobą tylko golkipera gości i trafił w niego.

Gdańszczanie przegrali piąty z rzędu wyjazdowy mecz w lidze. Piast natomiast wygrał po raz pierwszy przed własną publicznością w tym roku.

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1:0 (0:0).

Bramka: 1:0 Ariel Mosór (68.).

Żółte kartki: Piast Gliwice - Arkadiusz Pyrka; Lechia Gdańsk - Conrado, Łukasz Zwoliński, Marco Terrazzino.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków).

Widzów: 3017.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Tomas Huk, Jakub Czerwiński, Ariel Mosór - Arkadiusz Pyrka, Tom Hateley, Michał Chrapek, Jakub Holubek - Tihomir Kostadinov (76. Michał Kaput), Kamil Wilczek (76. Alberto Toril), Damian Kądzior (90. Rauno Sappinen).

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - David Stec (75. Christian Clemens), Michał Nalepa, Mario Maloca (82. Kristers Tobers), Conrado (82. Rafał Pietrzak) - Joseph Ceesay, Tomasz Makowski, Marco Terrazzino, Maciej Gajos (75. Flavio Paixao), Kacper Sezonienko (65. Filip Koperski) - Łukasz Zwoliński.