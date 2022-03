Zabrzanie w ostatnich dwóch kolejkach u siebie pokonali w dobrym stylu Cracovię, a potem na wyjeździe przegrali z Wartą Poznań 1:2, przy czym porażka mogła być wyższa.

Reklama

Zagraliśmy dwa różne mecze. Zrobimy wszystko, żeby nasza gra wyglądała tak, jak z Cracovią. Bo na spotkanie z Wartą nie wyjechaliśmy z Zabrza. Postaramy się strzelić gola, a potem drugiego, żeby uspokoić grę, bo wynik 1:0 nie będzie za dobry – dodał obrońca.

Przyznał, że Górnik walczy o czwarte miejsce na koniec sezonu.

Ono jest w zasięgu ręki, wszystko w naszych nogach - zakończył Wiśniewski.

Reklama

Higinio i Pacheco w kadrze meczowej?

Szkoleniowiec zabrzan Jan Urban nie ukrywał, że mecz z Wartą był najsłabszym w wykonaniu jego zespołu w obecnym sezonie.

Takie spotkania się zdarzają, oby było ich jak najmniej. Teraz jesteśmy przed bardzo, bardzo ważnym meczem. Jeśli ktoś myśli, że my już dopisaliśmy sobie trzy punkty, to się grubo myli. Musimy je wywalczyć na boisku. Zostało tylko 9 spotkań, zwycięstwo w niedzielę jest dla mnie kluczowe do tego, abyśmy mieli naprawdę udany sezon – zaznaczył trener.

Zaznaczył, że z dwójki pozyskanych zimą hiszpańskich napastników Higinio Marin trenuje indywidualnie, a Dani Pacheco z drużyną i – być może – znajdzie się kadrze meczowej.

Reklama

Komplementował piłkarzy Bruk-Betu.

Potrafią fajnie pograć piłką. Mamy przeanalizowany ten zespół, ale dużą niewiadomą jest jego niedzielny skład, bo ostatnio zmian było dużo – ocenił trener.

Urban narzeka na boiska

Zimą z Górnika do kanadyjskiego Toronto FC przeniósł się hiszpański snajper Jesus Jimenez.

Szybko o tym zapomnieliśmy, ale wydaje mi się też, że z nim mielibyśmy pewnie więcej punktów. Nie roztrząsamy tego, że odszedł od nas tak ważny zawodnik. Całe szczęście, bo byłoby to szukanie wymówki. Łatwej, a jednocześnie prawdziwej. Musimy sobie radzić bez niego i zespół robi to dosyć dobrze – skomentował Urban.

Zaznaczył, że mógłby dogłębniej ocenić postawę swojej drużyny wiosną, gdyby nie trzy wyjazdowe mecze (dwa z Piastem w Pucharze Polski i lidze oraz z Wartą) rozegrane na źle przygotowanych boiskach.

Nasze wyniki, gra i ilość stworzonych sytuacji to potwierdziły. Na takim terenie nie potrafimy grać swojej kombinacyjnej piłki, bo warunki na to nie pozwoliły – podsumował szkoleniowiec.