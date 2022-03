Runjaić na stanowisku trenerskim zastąpił Macieja Skorżę. Stało się to w listopadzie 2017. Od tego czasu stał się najdłużej pracującym szkoleniowcem z pierwszym zespołem szczecińskiego klubu. Przed rokiem doprowadził zespół do trzeciego miejsca na koniec sezonu. Obecnie, prowadzona przez niego drużyna, jest liderem tabeli ekstraklasy.

Reklama

Nie przedłużę mojej umowy z Pogonią. Jest to moja osobista decyzja. Ta decyzja nie jest łatwa. Boli mnie serce, ale - nim ostatecznie odejdę - nadal tutaj jestem - zakomunikował Niemiec mający chorwackie korzenie.

Piłkarze o decyzji szkoleniowca dowiedzieli się w czwartek po porannym treningu. W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o tym, że czas pracy Runjaicia w Pogoni dobiega końca. Sam szkoleniowiec otrzymał propozycje innej pracy, m.in. jako selekcjoner reprezentacji Gracji.

W ostatnich sezonach miałem cztery konkretne zapytania. Dwa w ostatnim półroczu. Jednak zdecydowałem się zrobić tu coś dużego i wypełnić kontrakt. Zanim się pożegnamy, to mamy jeszcze coś wielkiego do osiągnięcia - przyznał Runjaić. Pogoń zajmuje pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy na osiem kolejek do końca rozgrywek. Przez ponad cztery lata Runjaić stworzył w Szczecinie praktycznie autorski skład.

Reklama

Dlaczego taka decyzja? Nie ma tu prostej odpowiedzi. Jestem tu cztery i pół roku. Z sezonu na sezon rośliśmy. Robiliśmy postępy. Może te kroki nie szły tak szybko jakbyśmy chcieli - ocenił swoją pracę Runjaić.

Moim zadaniem jest teraz, by znaleźć trenera nie gorszego niż Kosta - stwierdził Dariusz Adamczuk, dyrektor klubu.