41-letni szkoleniowiec ostatnio był asystentem Jana Urbana w Górniku Zabrze, w którym wcześniej prowadził drużynę rezerw. W Zabrzu oraz w pierwszej reprezentacji Polski współpracował też z Adamem Nawałką. Jako pierwszy trener prowadził Pogoń Siedlce i ROW Rybnik.

Na trenerskiej ławce ekipy z Łęcznej Prasoł zastąpi Kamila Kieresia, który w poniedziałek złożył rezygnację po blisko trzyletniej pracy, kiedy z Górnikiem awansował z drugiej do pierwszej ligi i z pierwszej do ekstraklasy. Aktualnie drużyna z Lubelszczyzny plasuje się na ostatniej pozycji tracąc do bezpiecznej strefy 4 punkty.