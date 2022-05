Reklama

Miałem komfort w wyborze nowego trenera. Zwykle w polskich realiach bywa to tak, że klub rozstaje się ze szkoleniowcem nagle i na pozyskanie nowego trenera są dwa, trzy dni. My mieliśmy dużo czasu. Od chwili, gdy Kosta Runjaic ogłosił, że nie przedłuży umowy z nami, mogliśmy się skupić na poszukiwaniu odpowiedniego następcy – powiedział PAP dyrektor pionu sportowego klubu ze Szczecina Dariusz Adamczuk.

Pogoń wykupił trenera ze Szwedzkiego Związki Piłki Nożnej

Dodał, że poszukiwania odbywały się tylko wśród szkoleniowców zagranicznych. Ta opcja sprawdziła się w poprzednich latach. Wszyscy w klubie: zawodnicy, sztab, zarząd, mówimy po angielsku, więc nie będzie problemów komunikacyjnych z nowym trenerem - podkreślił.

Szwed przejmie drużynę od początku przygotowań do nowego sezonu. Klub wykupił trenera ze Szwedzkiego Związki Piłki Nożnej, gdzie szkoleniowiec był zatrudniony jako selekcjoner reprezentacji do lat 21. Kontrakt będzie obowiązywał przez najbliższe trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Pogoń aktywowała w poniedziałek klauzulę wykupu zawartą w umowie trenera ze szwedzką federacją. To pierwszy w historii klubu przypadek transferu definitywnego szkoleniowca.

Jestem dumny z tego, że udało nam się osiągnąć porozumienie z trenerem Gustafssonem. Po wielu rozmowach jestem przekonany, że będzie on świetnym wyborem dla naszego klubu i będzie dalej rozwijał naszą drużynę – powiedział Adamczuk.

Codzienną pracę z drużyną Gustafsson rozpocznie wraz ze startem letnich przygotowań do nowego sezonu, a więc w połowie czerwca. Jednak, jak zapewniają w Pogoni, grze zespołu Szwed przygląda się już od jakiegoś czasu, a na żywo swój nowy zespół będzie obserwował podczas meczu ostatniej kolejki, kiedy to w Szczecinie Pogoń podejmie Termalikę Bruk-Bet Nieciecza.

Gustafsson jest nastawiony na długofalowy projekt

43-letni szkoleniowiec urodził się w Helsingborgu. W trakcie kariery piłkarskiej, jako obrońca, reprezentował barwy szwedzkich klubów: Helsingborga, Brage i Falkenberga. Następnie rozpoczął karierę szkoleniową. Jako pierwszy trener Jens Gustafsson pracował m.in. w Halmstads BK (od lipca 2011 roku do listopada 2014), młodzieżowej reprezentacji Szwecji w 2015 roku oraz IFK Norrkoping (od czerwca 2016 do końca grudnia 2020 roku, zdobył z tym klubem m.in. wicemistrzostwo). W 2021 roku był opiekunem chorwackiego Hajduka Split, a na początku obecnego roku ponownie został selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji Szwecji, z której został wykupiony do Pogoni Szczecin.

Chcemy wspólnie kontynuować budowę silnej, rozwijającej się Pogoni. Przeanalizowaliśmy wiele meczów drużyn szkoleniowca i wiemy, że to także taka piłka, jakiej wszyscy w Szczecinie wciąż chcemy. Na pewno nie przeżyjemy rewolucji. Będzie to raczej kontynuacja tego, co przez ponad cztery lata zrobił u nas trener Runjaic, z – mam nadzieję – elementami ulepszenia – uważa Adamczuk.

Runajic prowadzi zespół ze Szczecina od czterech i pół roku. Pod tym względem stał się najdłużej pracującym szkoleniowcem w historii klubu. Czy Gustafsson ma szansę pobić ten rekord?

Mam taką nadzieję. Chciałbym. Zresztą analizując jego C.V. widzimy, że poza Hajdukiem Split wszędzie wiązał się na długie lata z klubami. U nas też jest nastawiony na długofalowy projekt – przyznał Adamczuk.

Jestem bardzo podekscytowany tym, że dołączam do Pogoni Szczecin. Nie mogę doczekać się, kiedy spotkam się z drużyną i zaczniemy codzienną pracę, której efektem mają być sukcesy drużyny. Wiem, że dobiega końca budowa pięknego stadionu w Szczecinie i chcę, by na nasze mecze obiekt wypełniał się do ostatniego wolnego miejsca – powiedział Gustafsson klubowym służbom prasowym Pogoni.

Nowy trener pracę zacznie od eliminacji do Ligi Konferencji

Nie wiadomo jeszcze z kim Szwed stworzy nowy zespół szkoleniowy w klubie. Adamczuk zaprzecza pogłoskom, by wraz z Runjaicem Pogoń mieli opuścić także jego współpracownicy Robert Kolendowicz i Andrzej Krzyształowicz.

Gustafsson ma także doświadczenie na klubowej arenie międzynarodowej. Z IFK Norrkoping rywalizował kilkukrotnie w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, a z Hajdukiem Split w Lidze Konferencji. Także pracę w Pogoni rozpocznie od startów w eliminacjach Ligi Konferencji.