Spotkanie dwóch drużyn ze stolicy Wielkopolski rozpoczęło się po myśli gospodarzy, którzy w 10. minucie objęli prowadzenie po tym, jak Michał Kopczyński wykorzystał rzut karny.

Reklama

W 22. minucie efektownym uderzeniem wyrównał Portugalczyk Joao Amaral.

W doliczonym czasie pierwszej połowy drugiego gola dla "Kolejorza" uzyskał Mikael Ishak.

Reklama

To 18. w sezonie trafienie Szweda, który zrównał się z prowadzącym dotychczas w klasyfikacji strzelców Hiszpanem Ivi Lopezem z Rakowa.

Zespół trenera Macieja Skorży w 33 spotkaniach zgromadził 71 punktów, o pięć więcej niż ekipa z Częstochowy, która wyjdzie na boisko w Lubinie o godz. 17.30. Jeśli nie wygra, to z marzeniami o pierwszym w historii tytule będzie musiała poczekać co najmniej do przyszłego roku. Lech sięgnie po ósmy tytuł w stuletniej historii klubu, a pierwszy od 2015 roku.

Jeśli piłkarze szkoleni przez Marka Papszuna zwyciężą, to o losach tytułu zdecyduje ostatnia kolejka - w następną sobotę Lech podejmie Zagłębie, a Raków - Lechię Gdańsk.

Wcześniej w sobotę Bruk-Bet Termalica przegrała w Niecieczy z Piastem Gliwice 0:1 i jeśli w niedzielę w Mielcu w pojedynku ze Stalą 15. w tabeli Śląsk zdobędzie choćby punkt, to ekipa z Małopolski pożegna się z ekstraklasą.

Warta Poznań - Lech Poznań 1:2 (1:2)

Bramki: 1:0 Michał Kopczyński (10-karny), 1:1 Joao Amaral (22), 1:2 Mikael Ishak (45+4)

Żółta kartka - Warta Poznań: Robert Ivanov, Niilo Maenpaa. Lech Poznań: Jesper Karlstroem, Dawid Kownacki

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Widzów: 4 820

Warta Poznań: Jędrzej Grobelny - Łukasz Trałka (2. Michał Kopczyński), Dawid Szymonowicz (46. Aleksandr Pawłowiec), Robert Ivanov - Jan Grzesik, Mateusz Kupczak, Miguel Luis, Jakub Kiełb (90+1. Michał Jakóbowski) - Miłosz Szczepański (61. Jayson Papeau), Milan Corryn (61. Niilo Maenpaa), Frank Castaneda

Lech Poznań: Mickey van der Hart - Joel Pereira, Lubomir Satka, Antonio Milic, Pedro Rebocho - Dawid Kownacki (77. Adriel Ba Loua), Radosław Murawski, Joao Amaral (83. Dani Ramirez), Jesper Karlstroem (83. Nika Kwekweskiri), Jakub Kamiński - Mikael Ishak