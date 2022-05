Szwed już na powitanie – z kartki – przeczytał kilka słów powitania po polsku. W przeciwieństwie do Runjaica, który polskiego nie nauczył się przez pięć lat tylko konferencje rozpoczynał tradycyjnym „dzień dobry” potem przechodząc na niemiecki.

Dzień dobry. Witam wszystkich. Jestem dumny, że zostałem trenerem Pogoni – zaczął Szwed. Potem już było trochę gorzej, ale zapowiedział, że jeśli chodzi o język, to zrobi co może i postara się nauczyć polskiego. To dla Szwedów bardzo trudny język do nauczenia się, ale będę się starał.

Gustafsson przejmie drużynę Pogoni od początku przygotowań do nowego sezonu. Klub wykupił trenera ze Szwedzkiego Związki Piłki Nożnej, gdzie szkoleniowiec był zatrudniony jako selekcjoner reprezentacji do lat 21.

Kontrakt będzie obowiązywał przez najbliższe 3 lata, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Pogoń aktywowała klauzulę wykupu zawartą w umowie trenera ze szwedzką federacją. To pierwszy w historii klubu przypadek transferu definitywnego szkoleniowca.

43-letni szkoleniowiec urodził się w Helsingborgu. W trakcie kariery piłkarskiej, jako obrońca, reprezentował barwy szwedzkich klubów: Helsingborga, Brage i Falkenberga. Następnie rozpoczął karierę trenerską.

Jako pierwszy trener Jens Gustafsson pracował m.in. w Halmstads BK (od lipca 2011 roku do listopada 2014), młodzieżowej reprezentacji Szwecji w 2015 roku oraz IFK Norrkoping (od czerwca 2016 do końca grudnia 2020 roku, zdobył z tym klubem m.in. wicemistrzostwo). W 2021 roku był opiekunem chorwackiego Hajduka Split, a na początku obecnego roku ponownie został selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji Szwecji, z której został wykupiony do Pogoni Szczecin.

Cieszę się, że mieliśmy czas na wybór trenera. Kosta Runjaic wysoko zawiesił poprzeczkę i chcemy to kontynuować. Trzymać się tej filozofii i budować klub długofalowo. Styl gry Pogoni, jaki wypracował Runjaic odpowiada trenerowi Gustafssonowi i chce go kontynuować oraz ulepszać – zapowiedział dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk.

Przyszedłem tutaj, by dać klubowi pierwsze mistrzostwo. Fundamentem są dwa miejsca na podium w ostatnich dwóch latach. Teraz chcemy to kontynuować. Celem ostatecznym jest mistrzostwo Polski. Kiedy? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Codziennie będziemy pracować na ten sukces - zapewnił Gustaffson.

Gustaffson po raz pierwszy na żywo obejrzy Pogoń w meczu kończącym sezon przeciwko Termalice Bruk-Bet Niecieczy. Wcześniej – jak zapewniał – obejrzał kilka meczów wideo. Zapowiedział, że będzie współpracował z dotychczasowymi asystentami Kosty Runjaica: Robertem Kolendowiczem i Andrzejem Krzyształowiczem. Planuje także współpracę ze swoim asystentem.

Prezes Pogoni Jarosław Mroczek zapowiedział, że chciałby, by Gustafsson pozostał w Pogoni przez kolejnych kilka lat.