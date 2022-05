Dziękuję za doping. Zostaję w Zabrzu - powiedział 130-krotny reprezentant Niemiec w filmie opublikowanym w klubowych mediach społecznościowych.

Reklama

Strzelec 49 goli dla reprezentacji Niemiec przyszedł do zabrzańskiego zespołu latem 2021. W kończących się rozgrywkach zagrał w 27 meczach ekstraklasy, zdobył w nich dziewięć goli i zanotował cztery asysty.

W sobotnim meczu ostatniej kolejki ze Śląskiem we Wrocławiu nie wystąpi z powodu pauzy za nadmiar żółtych kartek, ale ma pojawić się na stadionie jako kibic. Po ostatnim spotkaniu u siebie, w których strzelił gola, a jego zespół wygrał z Górnikiem Łęczna 4:2, dziękował kibicom, ale nie odpowiedział, czy zostanie w klubie.

Polska liga to nie jest żadne jeżdżenie sobie na wycieczki, gra na luzie. Tu trzeba "zap…ć" na treningach, biegać, być gotowym. Młodszy nie będę, ale - jak widać - wciąż mam ochotę do gry i walki o trzy punkty - mówił dziennikarzom niespełna 37-letni napastnik, który nie ukrywał, że liczył na większe wykorzystanie go w działaniach marketingowych.

Reklama

Przyjście byłego gracza Bayernu Monachium i Arsenalu Londyn do Górnika było hitem letniego okienka transferowego w Polsce. Urodzony w Gliwicach zawodnik od lat deklarował, że u schyłku kariery zagra w zabrzańskim klubie i dotrzymał słowa.

Autor: Piotr Girczys