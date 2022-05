Śląskowi utrzymanie w ekstraklasie dała porażka Wisły Kraków w Radomiu z Radomiakiem (2:4). Wrocławski zespół o tym, że nie musi się już martwić o ligowy byt, dowiedział się w autokarze, w drodze z Mielca po meczu ze Stalą (1:1).

Spotkanie Wisły Kraków z Radomiakiem Radom było trudnym momentem, który zastał nas w autokarze. Po ostatnim gwizdku w Mielcu były przeogromne emocje, które było widać też w szatni. W podróży do Wrocławia po pierwszych minutach Wisła prowadziła, ale później potoczyło się tak, jak się potoczyło i nie ukrywam, że w zespole była ogromna radość - opowiadał szkoleniowiec.

Z Górnikiem liczy się tylko zwycięstwo

Chociaż wrocławianie mają już pewne utrzymanie, trener Tworek nie chce wykorzystać meczu z Górnikiem na testy i sprawdzanie zaplecza pierwszego zespołu. Zapowiedział, że wystawi najmocniejszy możliwy skład i liczy na zwycięstwo.

Za mojej kadencji nie wygraliśmy jeszcze meczu na Tarczyński Arena. Jako zespół i sztab szkoleniowy stawiamy sobie jeden główny cel - wygrać to spotkanie. Na testy i sprawdzanie zawodników jest okres przygotowawczy. Sezon się jeszcze nie zakończył i nikt nie dostał zgody na urlop. Na to będzie czas po ostatnim meczu - wyjaśnił.

Spore problemy kadrowe

Tworek nie będzie jednak mógł skorzystać z wszystkich swoich zawodników, bo trójka z nich musi pauzować za kartki. I są to gracze pierwszej jedenastki - Krzysztof Mączyński, Hiszpan Erik Exposito oraz Węgier Mark Tamas.

W tygodniu przez kontuzje wypadli Victor Garcia i Caye Quintana i na pewno nie skorzystam z nich w meczu. Karol Borys jest zgłoszony do spotkania, a to w jakim wymiarze czasowym zagra, zobaczymy w sobotę. Szymon Lewkot nie pojawi się w dwudziestce meczowej. Daniel Gretarsson jest z kolei w kadrze. Po jego urazie nie ma już śladu i przygotowuje się do meczu tak, jak pozostała grupa zawodników - dodał szkoleniowiec.

Trener Śląska został zapytany również o tweeta ministra sportu Kamila Bortniczuka, w którym wrocławski zespół został nazwany „drużyną frajerów”.

Jestem na Twitterze. Nie komentuję, ale czytam, natomiast Twitter to chyba forma kontaktu czy komunikacji pomiędzy osobami, które są na tej aplikacji, żeby wyrażać swoje zdanie, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie - odpowiedział szkoleniowiec.

Wrocławianie mogą poprawić swoją pozycję

Śląsk jest na miejscu 15., ale przy korzystnym układzie innych wyników, może zakończyć sezon na pozycji 12. Tworek zwrócił uwagę, że nie chodzi tylko o same miejsce, ale o pieniądze, które z tego wynikają dla klubu.

Zdajemy sobie sprawę, że według opinii ostatnie mecze mogą być traktowane jako próba testowania czy dawania szansy innym piłkarzom. Ale są to też spotkania o cel finansowy. Każde miejsce to dodatkowa pula pieniędzy dla klubu i nie trzeba nam o tym dodatkowo przypominać. Dla naszego sportowego samopoczucia awans o kolejne pozycje byłby na pewno korzystny - zapowiedział Tworek.

Początek meczu Śląsk - Górnik Zabrze w sobotę o godz. 17.30.