Trzy ostatnie sezony Kramer spędził w FC Zurych, w tym ostatnim zdobywając tytuł mistrzowski. W 2020 roku zadebiutował w słoweńskiej drużynie narodowej, w której rozegrał dotychczas pięć spotkań.

Blaz Kramer jest w najlepszym wieku dla piłkarza i takich zawodników szukamy na rynku. To napastnik, który dysponuje dużą mocą, ma dobre warunki fizyczne, jest silny, dobrze używa własnego ciała i gra tyłem do bramki. Potrzebujemy również szybkości w pierwszej linii, a jest to piłkarz, który bardzo dobrze atakuje przestrzeń rywala. Jego skuteczność była na niezłym poziomie - bramkę lub asystę notował co 133 minuty. Grał regularnie w ostatnich latach, choć trochę mniej w tym sezonie z dwóch powodów: problemów zdrowotnych w pierwszej części rozgrywek i ogromnej konkurencji, bo FC Zurych miał znakomitych czterech napastników, którymi rotował. Mam nadzieję, że polska ekstraklasa będzie mu odpowiadała - powiedział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński, cytowany w komunikacie klubu.

Legia, która ostatnio była mistrzem w sezonie 2020/21, jest w kryzysie. W zakończonych w miniony weekend rozgrywkach zajęła dopiero 10. pozycję.

Wiem, w jakiej sytuacji był klub w tym sezonie, ale wiem też, czym w Polsce jest Legia. W mojej opinii to największy z klubów w tym kraju, który przecież regularnie wygrywał trofea. A ja właśnie po to tutaj przyszedłem - chcę je wygrywać - zaznaczył Kramer.