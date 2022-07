Piłkarz reprezentacji Polski Mateusz Wieteska przechodzi z Legii Warszawa do Clermont Foot, drużyny występującej we francuskiej ekstraklasie. Oba kluby potwierdziły w poniedziałek, że doszły do porozumienia ws. transferu. 25-letni obrońca związał się kontraktem do 2026 roku.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Clermont Foot 63 i do wielkiej ligi, takiej jak Ligue 1. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia tego wyzwania i poznania moich nowych kolegów z drużyny. Dam z siebie wszystko, aby zespół pozostał w najwyższej lidze - powiedział Wieteska, cytowany na stronie nowego pracodawcy. Reklama Zamieszczono tam również jego zdjęcie w bordowej koszulce francuskiego klubu i z numerem 2026, nawiązującym do długości kontraktu. Legia potwierdziła uzgodnienie z Clermont Foot warunków transferu definitywnego i podziękowała piłkarzowi za udane występy na Łazienkowskiej. Jak dodała, realizacja transferu uzależniona jest od "spełnienia w najbliższych dniach standardowych warunków formalnych związanych z procedurą międzynarodowej zmiany przynależności klubowej zawodnika". Śląsk przerwał fatalną serię. Pogoń we Wrocławiu znów nie wyszło [WIDEO] Zobacz również Wieteska trzykrotnie wywalczył z Legią mistrzostwo Polski. Zadebiutował w stołecznej drużynie 9 lipca 2014 roku w meczu o Superpuchar Polski z Zawiszą Bydgoszcz (2:3), a premierowy ligowy mecz rozegrał dziesięć dni później z GKS Bełchatów, mając wtedy zaledwie 17 lat. Reklama Przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek ekstraklasy Wieteska został mianowany kapitanem Legii. Jego dobra forma zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, w której zadebiutował 14 czerwca - w przegranym 0:1 w Warszawie meczu z Belgią w Lidze Narodów. Clermont Foot w minionym sezonie francuskiej ekstraklasy zajął 17. miejsce, tuż nad strefą spadkową. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję