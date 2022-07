Wisła w niespodziewanie dobrym stylu rozpoczęła rozgrywki sezonu 2022/23. W 1. kolejce pokonała 3:0 Lechię Gdańsk, a w drugiej na wyjeździe wygrała z Wartą Poznań 4:0 i utrzymała pozycję lidera.

W niedzielę "nafciarze” zmierzą się z najlepszą ekipą poprzedniego sezonu, mistrzem Polski Lechem Poznań. Rywale odpadli z walki o Ligę Mistrzów, ale awansowali do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konfederacji.

Grająca najskuteczniej w tym sezonie Wisła – po dwóch kolejkach ma bilans bramkowy 7:0 – sprawdzi się w niedzielę z trudnym przeciwnikiem. Trener Wisły zna wartość rywali.

Lech, jak wiadomo, to jest dobra drużyna, dlatego cieszymy się na to wyzwanie. Fajnie było w takim dobrym stylu zagrać z Lechią i Wartą, ale to już historia. Musimy pracować i patrzeć do przodu. Cieszymy się na ten mecz z Lechem i mam nadzieję, że się pokażemy z dobrej strony - zapewnia szkoleniowiec.

Dodatkowo stawką spotkania będzie pozycja lidera w tabeli po 3. kolejce. Na razie to miejsce z kompletem trzech zwycięstw zajmuje Cracovia, która w piątek pokonała 3:0 Legię Warszawa i ma taki sam bilans bramkowy jak płocczanie.

Zdaniem trenera Stano, Lech będzie najtrudniejszym przeciwnikiem w tym sezonie, drużyną która już udowodniła, że jest dobrze przygotowana do sezonu. Musimy zrobić wszystko, by sprawić tam niespodziankę - zapowiada.

Sytuacja kadrowa drużyny nie jest najgorsza. Na pewno nie będzie z nami Jakuba Rzeźniczaka, który ma swoje problemy rodzinne do załatwienia. Dopiero jutro okaże się, czy Damian Warchoł będzie do dyspozycji. Pozostali zawodnicy będą gotowi do gry - zdradził trener.

Ponieważ nadal kadra Wisły liczy ponad 30 zawodników, nie wszyscy będą mogli zaprezentować swoja formę w meczu z Lechem. Dlatego na poniedziałek na godz. 12.00 zaplanowany został mecz sparingowy z dziewiątą drużyną poprzedniego sezonu ukraińskiej drugiej ligi Polissią Żytomierz, otwarty dla publiczności.

Jest to drugi z rzędu zagraniczny przeciwnik. Pierwszy raz rezerwowy skład Wisły zagrał przed tygodniem z Zorią Ługańsk, z którą po wyrównanej walce przegrał 2:3.

Mecz Lech Poznań – Wisła Płock. DATA

Mecz 3. kolejki Lech Poznań – Wisła Płock rozegrany zostanie w niedzielę o godz. 17.30.