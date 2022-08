"Porażka 0:3 – nieważne, czy u siebie, czy na wyjeździe, to zawsze ciężka sprawa i gorzka pigułka do przełknięcia. Nadal jesteśmy w przebudowie. Ten zespół jest młody. Będziemy potrzebowali czasu, aby wszystkie mechanizmy się zgrały. W jutrzejszym spotkaniu możemy spodziewać się zmian w wyjściowej jedenastce. Zdają sobie państwo sprawę, ilu trenerów prowadziło Legię w ostatnim czasie. Nie byliśmy zadowoleni z ostatniego meczu. Widziałem pozytywy, ale popełniliśmy także błędy, nad którymi będziemy pracować, aby je wyeliminować" - stwierdził trener Legii.

Szkoleniowiec przekazał wieści o stanie zdrowia piłkarzy.

"Filip Mladenovic jest już z nami i normalnie trenuje. Rafał Augustyniak to nowy zawodnik, bardzo dobrze prezentuje się na treningach. Nie planujemy jednak, żeby wystąpił w najbliższym meczu, ale będziemy na niego mocno liczyć w przyszłości. Zaczął poprawiać się stan Maika Nawrockiego. W tym tygodniu rozpocznie treningi indywidualne i być może w przyszłym rozpocznie zajęcia z drużyną. Niestety, na dłuższy okres wypada nam Blaz Kramer. Staraliśmy się na przestrzeni ostatnich tygodni pomóc medycznie naszemu piłkarzowi. Jednak bez małego zabiegu chirurgicznego się nie obejdzie. Mam nadzieję, że po kilku tygodniach będzie mógł dołączyć do zespołu. Kontuzja wiąże się z komplikacjami po zabiegu wykonywanym jeszcze w poprzednim klubie. Mam nadzieję, że ta ten zabieg na dobre wyleczy Blaza i wkrótce będzie strzelał worek goli dla naszej drużyny" - podkreślił Runjaic.

Legia po trzech meczach ma cztery punkty. Piast nie punktował jeszcze w tym sezonie ekstraklasy. Gliwiczanie przegrali 0:2 z Jagiellonią Białystok i 0:1 z Zagłębiem Lubin. Jednak w zeszłym sezonie drużyna Waldemara Fornalika dwukrotnie pokonała stołeczny klub.

"Piast źle rozpoczął sezon. W zeszłym sezonie zajęli wyższą pozycję w tabeli niż Legia. Pamiętajmy, że jutro na ławce trenerskiej Piasta zasiądzie Waldemar Fornalik. Bardzo cenię tego szkoleniowca. Ma ogromne doświadczenie. Od Piasta można wiele rzeczy podpatrzeć. Przede wszystkim spokój, na bazie którego ten klub jest prowadzony. Na końcu sezonu udaje im się zrealizować zamierzony wynik. Mają także dobrą rękę do transferów. W ostatnich dniach wrócił do nich Jorge Felix, który dobrze pasuje do stylu gry naszych rywali. Piast ma w kadrze wielu wartościowych zawodników. Na przestrzeni ostatnich lat Legia miała sporo problemów w konfrontacjach z Piastem. Jestem jednak optymistycznie nastawiony w kontekście jutrzejszego spotkania. Spodziewam się dominacji i lepszej postawy, niż miało to miejsce w meczu w Krakowie. Musimy szybciej grać piłką, lepiej nią operować, zwłaszcza na skrzydłach. Musimy również być skuteczniejsi pod bramką rywali, a przy tym nie możemy zaniedbywać podstaw – solidna obrona, brak obawy przed pojedynkami i wzajemne wsparcie" - oświadczył niemiecki szkoleniowiec.

Nowym zawodnikiem Legii jest Rafał Augustyniak. Defensywny pomocnik ostatnie trzy sezony spędził w Uralu Jekaterynburg. Rozegrał w tym klubie 87 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował sześć asyst. Augustyniak wcześniej reprezentował barwy Miedzi Legnica i Jagielloni Białystok. 31 marca 2021 roku zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu eliminacji MŚ w Anglią.

"Rafał Augustyniak ma swoje atuty w środku pola. Może występować jako klasyczna szóstka. Jest dla nas wartością dodaną. Możemy ustawiać tego piłkarza na różnych pozycjach. Do tej pory uczestniczył w trzech treningach. W gierkach wewnętrznych występował jako środkowy obrońca, ale chcemy go sprawdzić również w środku pola" - przekazał Runjaic.

Trener Legii zaapelował również o pozyskanie nowego napastnika.

"Potrzebujemy doświadczonego łowcy bramek... Jesteśmy w połowie sierpnia. Jest to ostatni dzwonek, aby sprowadzić takiego piłkarza do Legii" - powiedział szkoleniowiec.