Po dwóch pierwszych meczach nowego sezonu (0:0 z Śląskiem Wrocław i 0:2 z Legią Warszawa), kiedy Zagłębie zdobyło tylko punkt i nie strzeliło nawet jednego gola, nastroje w Lubinie po ostatniej kolejce się zdecydowanie poprawiły. Zespół trenera Piotra Stokowca pokonał na wyjeździe Piasta Gliwice (1:0) i na tle wymagającego rywala zaprezentował się co najmniej dobrze.

To pierwsze zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. Podbudowało nas po tych pierwszych meczach, gdzie byliśmy bardzo blisko zwycięstwa albo chociaż zdobycia punktu. Cieszymy się bardzo z tego, że w końcu strzeliliśmy tę pierwszą bramkę i mam nadzieję, że otworzyła ona worek z golami na najbliższy mecz z Lechem Poznań – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Łakomy.

W niedzielę poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej, bo do Lubina zawita Lech. Co prawda mistrz Polski nieoczekiwanie po rozegraniu dwóch meczów zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli z zerowym dorobkiem punktowym, ale nikt w Zagłębiu nie wątpi, że to będzie ciężkie spotkanie.

Lech ma bardzo kreatywnych zawodników w środku pola. Jest na przykład Joao Amaral. Ale na skrzydłach też jest groźny. W formie jest Michał Skóraś. Nie ma jednak co patrzeć na przeciwnika. Musimy się skupić na sobie i celujemy w trzy punkty w niedzielę – skomentował Łakomy.

Zagłębie ma na koncie tylko jednego gola w trzech meczach, ale w tych trzech spotkaniach tylko z Legią stracił gole. Trener Stokowiec nie raz już podkreślał, że skuteczna gra w defensywie ma być fundamentem, na którym budowane będą dobre wyniki. I tak właśnie ma być z Lechem.

Szczelna obrona, jak w ostatnim meczu z Piastem i teraz powinna być kluczem do sukcesu. Nasza defensywa jest na wysokim poziomie i dlatego nie tracimy bramek. Jesteśmy dobrze zorganizowani i jeśli będziemy tak dobrze zdyscyplinowani jak w Gliwicach, to pewnie w ofensywie coś dołożymy i wygramy z Lechem – powiedział Łakomy.

Obie ekipy w lidze mierzyły się z sobą całkiem niedawno, bo w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu. Lech wówczas świętował mistrzostwo Polski i wygrał 2:1. W Lubinie natomiast drużyny w grudniu stworzyły fantastyczne widowisko, w którym lepszy minimalnie okazał się również zespół z Poznania (3:2).

Początek meczu Zagłębie – Lech w niedzielę o godz. 17.30.