Spotkanie wywołało spore zainteresowanie kibiców. Od pierwszego gwizdka sędziego trybuny żyły, ale nie przełożyło się to na futbolową ucztę na murawie.

Przez pół godziny pod obiema bramkami niewiele się działo, choć nieco częściej atakowali częstochowianie. Potem do głosu doszedł Górnik. Dwa razy bramkarza rywali próbował pokonać Szymon Włodarczyk. Jego ekwilibrystyczne uderzenie przewrotką było niecelne, natomiast w 36. minucie wyprowadził co prawda świetną indywidualną kontrę ze środka boiska, jednak przegrał pojedynek z Kacprem Trelowskim.

Golem zakończyła się ostatnia akcja pierwszej połowy. Erik Janza dośrodkował z rzutu rożnego wprost na głowę Aleksandra Paluszka i zabrzańska część publiczności miała okazję do radości.

W przerwie trener Papszun wpuścił na boisko oszczędzanych wcześniej Ivi Lopeza i Vladislavsa Gutkovskisa. W 49. minucie Łotysz mógł doprowadzić do remisu - mając przed sobą tylko bramkarza próbował go zbyt lekko przelobować. Potem potężnym uderzeniami z daleka dyspozycję Kevina Brolla sprawdzili Hiszpan i Ukrainiec Władysław Koczergin.

Gra stała się żywsza, bo przyjezdnym wyraźnie się spieszyło do zmiany niekorzystnego wyniku. Drużyna trenera Bartoscha Gaula musiała się skupić na obronie, choć czasem starała się wyjść z akcją zaczepną. Gospodarze przetrwali ciężkie chwile i w doliczonych siedmiu minutach to oni byli aktywniejsi w ofensywie. Nie na tyle jednak, by podwyższyć prowadzenie. Wygrali 1:0 i po końcowym gwizdku fetowali zwycięstwo z kibicami.

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Aleksander Paluszek (45-głową)

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Jonatan Kotzke, Alasana Manneh, Szymon Włodarczyk, Jean Mvondo. Raków Częstochowa: Deian Sorescu, Fran Tudor, Mateusz Wdowiak

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Widzów: 16 905

Górnik Zabrze: Kevin Broll - Aleksander Paluszek (85. Krzysztof Kubica), Rafał Janicki, Richard Jensen - Paweł Olkowski, Jonatan Kotzke, Alasana Manneh (73. Jean Mvondo), Erik Janza - Mateusz Cholewiak (73. Dani Pacheco), Szymon Włodarczyk (63. Robert Dadok), Lukas Podolski (85. Piotr Krawczyk)

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Wiktor Długosz (63. Fran Tudor), Gustav Berggren (46. Ivi Lopez), Władysław Koczerhin, Ben Lederman (70. Giannis Papanikolaou), Deian Sorescu - Sebastian Musiolik (58. Mateusz Wdowiak), Fabian Piasecki (46. Vladislavs Gutkovskis)

Wyniki meczów 4. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2022-08-05:

Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 (0:0)

PGE FKS Stal Mielec - Cracovia Kraków 2:0 (1:0)

2022-08-06:

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 0:0

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 1:2 (1:0)

Lechia Gdańsk - Korona Kielce 0:1 (0:1)

2022-08-07:

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 (1:0)

KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań 1:1 (0:0)

Warta Poznań - Pogoń Szczecin 1:2 (0:2)



Pozostałe mecze kolejki

2022-08-08:

Wisła Płock - Miedź Legnica (19.00)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)



1. Wisła Płock 3 3 0 0 10-1 9 +9

2. Cracovia Kraków 4 3 0 1 7-2 9 +5

3. Pogoń Szczecin 4 3 0 1 6-4 9 +2

4. PGE FKS Stal Mielec 4 2 1 1 7-4 7 +3

5. Korona Kielce 4 2 1 1 5-4 7 +1

. Legia Warszawa 4 2 1 1 5-4 7 +1

7. Górnik Zabrze 3 2 0 1 4-2 6 +2

8. Raków Częstochowa 3 2 0 1 4-3 6 +1

9. Śląsk Wrocław 4 1 2 1 3-4 5 -1

10. KGHM Zagłębie Lubin 4 1 2 1 2-3 5 -1

11. Radomiak Radom 4 1 2 1 4-6 5 -2

12. Widzew Łódź 4 1 1 2 5-5 4

13. Jagiellonia Białystok 4 1 0 3 3-5 3 -2

14. Lechia Gdańsk 3 1 0 2 3-6 3 -3

15. Warta Poznań 4 1 0 3 3-8 3 -5

16. Miedź Legnica 2 0 1 1 2-3 1 -1

17. Lech Poznań 3 0 1 2 2-6 1 -4

18. Piast Gliwice 3 0 0 3 0-5 0 -5



W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze



Mecze w następnej kolejce

2022-08-12:

Miedź Legnica - KGHM Zagłębie Lubin (18.00)

Widzew Łódź - Legia Warszawa (20.30)

2022-08-13:

Cracovia Kraków - Piast Gliwice (15.00)

Górnik Zabrze - PGE FKS Stal Mielec (17.30)

Pogoń Szczecin - Wisła Płock (20.00)

2022-08-14:

Radomiak Radom - Lechia Gdańsk (15.00)

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok (17.30)

Lech Poznań - Śląsk Wrocław (20.00)

2022-08-15:

Korona Kielce - Warta Poznań (19.00)



Autor: Piotr Girczys