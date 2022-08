Fani Legii postanowili nawiązać do sytuacji na temat katastrofy ekologicznej w Odrze i zestawić ją z... Górnikiem Zabrze.

Na "Żylecie" pojawił się transparent nawiązujący do słynnej przyśpiewki prowokującej kibiców Górnika. "Fatalna sytuacja w Odrze, przyczyna g... w wiodrze" - można było przeczytać na ogromnym transparencie.

Teraz w dosadnym wpisie odniósł się do tego piłkarz Górnika Zabrze, Lukas Podolski (pisownia oryginalna - przyp.red.).

"Słoiki nauczcie się geografii, Odra nie płynie przez Zabrze ale widać żyleta tego nie wie. A moze zapomnieliscie bo zaczadziła was Czajka i to gówno co Wam płynie pod nosem. Szacunek ze wydajcie kasę na farby żeby mnie promować fajnie wyglądała ta 10 dzięki wam #DumaŚląska" - napisał na Twitterze. I do tego zamieścił gifa, na którym cieszy się z Pucharem Świata w rękach. Podolski w latach 2004-2017 grał w reprezentacji Niemiec i w 2014 zdobył z tą drużyną mistrzostwo Świata.