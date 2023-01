Spotkanie rozegrane zostało w miejscowości Adżman, położonej ok. 50 km od Dubaju i był to pierwszy test mistrzów Polski podczas przygotowań do rundy rewanżowej. Trener John van den Brom sprawdził dyspozycję 22 piłkarzy, na obie połowy wystawił dwie różne jedenastki. Na boisku nie pojawił się Barry Douglas, który wraca do pełni sił po kontuzji.

Do przerwy poznaniacy mieli sporą przewagę, krótko po bramce Michała Skórasia, rzutu karnego nie wykorzystał Filip Szymczak. W drugiej połowie gospodarze wykorzystali jedną z nielicznych okazji, natomiast „Kolejorz” grał bardzo nieskutecznie, dobrych sytuacji nie wykorzystali m.in. Heorhij Citaiszwili, Kristoffer Velde i Mikael Ishak.

W piątek lechici zmierzą się z ostatnim zwycięzcą Ligi Europy – Eintrachtem Frankfurt. Ostatnim sprawdzianem przed ligą będzie sparing z Hansą Rostock, który rozegrany zostanie w Poznaniu 21 stycznia.

Ajman Club – Lech Poznań 1:1 (0:1)

Bramki: dla Ajman: Isam Faiz (56); dla Lecha – Michał Skóraś (19)