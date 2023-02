Po 19 kolejkach Zagłębie zajmuje 15. miejsce i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, którą otwiera niedzielny rywal lubinian – Piast. Sytuacja jest więc prosta – jeżeli "Miedziowi" przegrają, spadną na miejsce zagrożone degradacją.

Oczywiście, że jest to mecz o sześć punktów, ale zostało też jeszcze sporo spotkań do końca sezonu i każde następne będzie ważne, nie tylko ten najbliższy. Ale oczywiście musimy się postarać, aby wygrać w niedzielę, bo wiemy, o co gramy – przyznał w rozmowie z klubowymi mediami Buric.

Lubinianie świetnie zaczęli rundę wiosenną wygrywając 3:0 we Wrocławiu z Śląskiem, ale w ostatniej kolejce już nie poszło tak dobrze. Taktyka, która wystarczyła na pokonanie lokalnego rywala, okazała się niewystarczająca na Legię Warszawa.

Szkoda pierwszej połowy. Legia była wtedy lepsza i zasłużenie prowadziła. Mieliśmy jedną dobrą sytuację Kacpra Chodyny, ale nie padła bramka. Drugą połowę zagraliśmy lepiej i szkoda, że straciliśmy drugą bramkę. Legia miała dwa gole przewagi i ciężko było ich dogonić – skomentował bramkarz Zagłębia.

Teoretycznie teraz przed Zagłębiem łatwiejsze zadanie, bo rywalem będzie Piast, który walczy o utrzymanie i wiosną zdobył w dwóch meczach tylko punkt (1:1 z Jagiellonią Białystok, 0:1 z Rakowem Częstochowa). Buric przyznał, że zespół z Gliwic na pewno ma znacznie większy potencjał niż pokazuje to tabela ekstraklasy.

Patrząc przez pryzmat nazwisk, jakie są w tej drużynie, nigdy bym nie powiedział, że będą tak nisko w tabeli. Myślę, że są bardzo groźni w ataku i też dobrzy w środku pola. Trener Waldemar Fornalik zna ich bardzo dobrze i na pewno odpowiednio nas przygotuje do tego spotkania – dodał.

Postać Fornalika jest elementem, który na pewno dodaje niedzielnemu spotkaniu dodatkowego smaczku, bo jesienią był szkoleniowcem gliwiczan. W pierwszym meczu obu ekip w tym sezonie znajdował się jeszcze po przeciwległej stronie barykady i wtedy musiał uznać wyższość "Miedziowych" (1:0). W Lubinie ostatni raz oba zespoły zmierzyły się z sobą w marcu zeszłego roku i wtedy padł bezbramkowy remis. Początek meczu Zagłębie – Piast w niedzielę o godz. 12.30.