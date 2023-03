W tym roku, w rundzie rewanżowej sezonu 2022/23, więcej jest informacji o odejściach piłkarzy z drużyny niż o wzmocnieniach.

Reklama

W składzie zespołu nie ma już jej filarów: Davo, Damiana Rasaka, Antona Kriwociuka, za to jest jeszcze kilku piłkarzy, których kontrakty kończą się 30 czerwca 2023 roku. Wśród tych, których los nie jest na razie oficjalnie znany są: Jakub Rzeźniczak, Piotr Tomasik, Damian Warchoł, Mirosłav Gono i 18-letni napastnik Tomasz Walczak.

Na wiadomość o przedłużeniu kontraktu z Rafałem Wolskim kibice czekali od kilku tygodni. Media donosiły, że płockim zawodnikiem są zainteresowane inne kluby. Na dziś Wolski jest najskuteczniejszym piłkarzem „nafciarzy”, na swoim koncie ma sześć goli i sześć asyst.

Jestem ofensywnym piłkarzem, który lubi atakować i kreować grę. W Wiśle mogę to robić. Chcę być dalej ważną częścią układanki sztabu szkoleniowego. Powstaje tu piękny stadion i dołożę wszelkich starań, aby swoją grą pomóc go w najbliższych miesiącach wypełnić - zapewnił Rafał Wolski.

Reklama

Dyrektor sportowy Wisły Paweł Magdoń nie ukrywa, że od dawna klub zabiegał, by Rafał Wolski został w Płocku na dłużej. To znakomity piłkarz, jakich na rynku jest zwyczajnie bardzo mało. Potrafi zrobić różnicę, zagrać niekonwencjonalnie, błyskotliwie. Jako klub chcemy doceniać takich zawodników i jestem szczęśliwy, że on także czuje, iż Wisła Płock to dobre miejsce do grania w piłkę. Jeśli będzie tak dalej, sprawi nam jeszcze wiele radości. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości – stwierdził.

W Wiśle Rafał Wolski zadebiutował 4 marca 2021 roku w meczu przeciwko Stali Mielec. Od tamtej pory jest kluczową postacią Nafciarzy. W poprzednim sezonie rozegrał 26 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst.

Przedłużenie umowy z Rafałem Wolskim to dowód na to, że jako klub potrafimy być dla czołowego polskiego piłkarza atrakcyjnym miejscem do pracy i rozwoju. Zależało nam na tym, żeby został tu na kolejne sezony, bo każdy zdaje sobie sprawę, jakiej klasy jest graczem. Tacy zawodnicy, jak on, ściągają ludzi na trybuny, dla nich ogląda się mecze piłkarskie. Dlatego uważam, że jego zostanie to duży sukces i jednocześnie sygnał, że warto obdarzać się wzajemnym zaufaniem - dodał prezes Wisły Płock Tomasz Marzec.

Najbliższy mecz, z Wolskim w podstawowym składzie, Wisłą rozegra w środę, 8 marca. Będzie to przełożone spotkanie 19. kolejki z Wartą Poznań. W pierwszym terminie mecz się nie odbył z powodu śnieżycy.