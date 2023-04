Mimo skromnego budżetu klubu i braku gwiazd, Warta zajmuje obecnie piąte miejsce w lidze.

Reklama

Zapewnili sobie utrzymanie, a w trakcie sezonu nabrali apetytu na więcej. My jednak skupiamy się na swoich celach i podążamy własną drogą. Chcemy zagrać dobre spotkanie i wygrać. Każde zwycięstwo przybliża nas do celu, który założyliśmy sobie przed sezonem. Naszym celem jest pokonanie Warty i złamanie ich mocnej obrony - zaznaczył szkoleniowiec.

Największą siłą Warty jest kolektyw. Rywale będą mogli zagrać bez presji i podjąć większe ryzyko. Chcemy być czujni i uważni. Musimy podejmować mądre decyzje, gdy będziemy w posiadaniu piłki. Warta to świetnie zgrany zespół, który ma wypracowane automatyzmy - analizował.

Reklama

Runjaic poinformował, że w składzie na piątkowe spotkanie dojdzie do zmian w porównaniu w meczem z Lechem Poznań.

Zapowiedziałem, że będziemy rotować. Do tego dochodzą ostatnie wydarzenia. Infekcja Tomasa Pekharta i uraz mięśniowy Ernesta Muciego. Tych piłkarzy nie będzie w kadrze na mecz. Dodatkowo niedostępni będą Blaz Kramer i Mattias Johansson - przekazał.

Trener Legii wyraził zadowolenie z zakontraktowania Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa. 28-letni wahadłowy od przyszłego sezonu będzie grać na stadionie przy Łazienkowskiej.

Jestem bardzo zadowolony, że do nas dołączył. To znakomity zawodnik, który ma dużą jakość. Naszą ambicją jest powrót do gry na wielu frontach. Musimy mieć dobrą nie tylko pierwszą jedenastkę, ale także szeroką kadrę. Obserwowaliśmy Patryka, który dojrzewał w Rakowie jako człowiek i piłkarz. Dobrze radzi sobie w ustawieniu, w którym gramy. Na pewno wniesie dużo jakości do naszej drużyny. To reprezentant Polski, który jest w świetnym dla piłkarza wieku. Bardzo się cieszę, że transfer zamknęliśmy jeszcze przed początkiem okienka - oznajmił Runjaic.

Obecnie podstawowymi wahadłowymi Legii są Paweł Wszołek i Filip Mladenovic. Kontrakt Serba wygasa z końcem sezonu.

Jeżeli Mladenovic zostanie w Legii, to na pewno czeka nas ciekawa rywalizacja. Patryk ma świetny charakter, która wpisuje się w naszą politykę. Jakość, osobowość, charakter – wszystko jest w najlepszym porządku - ocenił trener.