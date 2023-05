Dotychczasowy kontrakt zawodnika kończył się w 2025 roku, ale klub już teraz postanowił go przedłużyć o kolejne 24 miesiące.

Chcieliśmy go dowartościować, bo wierzymy, że już w najbliższym sezonie, a potem także w kolejnych jego rola w zespole będzie coraz większa. To droga, jaką przeszliśmy wcześniej z Jakubem Kamińskim, Jakubem Moderem, Kamilem Jóźwiakiem, czy w ostatnim roku z Michałem Skórasiem - powiedział prezes Lecha Piotr Rutkowski cytowany na stronie klubowej.

Szymczak to wychowanek innego poznańskiego klubu - Warty, ale już 10 lat temu trafił do "Kolejorza". W sezonie 2021/22 był na wypożyczeniu w pierwszoligowym GKS Katowice. W kończącym się sezonie trener poznaniaków John van den Brom odważnie stawiał na młodego napastnika, który szybko stał się jedną z wiodących postaci w zespole. Pod koniec marca doznał jednak kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry do końca rozgrywek.

Miałem kompleksowe badania i wszystko idzie w dobrym kierunku. Rehabilitacja idzie planowo, a jeśli jest na którymś etapie wydłużona, to tylko po to, żebym w momencie startu okresu przygotowawczego mógł już normalnie pracować z resztą kolegów. Teraz mam takie ćwiczenia, które pozwolą upłynnić moje ruchy, a za kilka dni będę już na boisku - wyjaśnił Szymczak.