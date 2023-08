Informacje o tym, że Jastrzembski może przejść do Fortuny pojawiły się jeszcze przed ostatnim ligowym meczem Śląska z Lechem Poznań. W spotkaniu tym skrzydłowy wszedł z ławki rezerwowych, zaliczył asystę przy golu Erika Exposito, a dzień później wyjechał na testy medyczne do Dusseldorfu. Przeszedł je pomyślnie i w środę Śląsku już oficjalnie potwierdził, że piłkarz odchodzi do Fortuny.

Jastrzembski przygodę z piłką rozpoczynał w Niemczech, gdzie bronił barw m.in. Herthy Berlin i SC Paterborn. Z tego pierwszego klubu w 2022 roku trafił do Śląska. W sumie w zespole z Wrocławia rozegrał 50 meczów, w których strzelił trzy gole. Piłkarz ma dwa obywatelstwa i dlatego w przeszłości grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski, ale także Niemiec.

Fortuna po trzech kolejkach drugiej Bundesligi ma na koncie cztery punkty i zajmuje 10. miejsce.