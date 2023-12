Śląsk ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca obok wrocławian byli drugą drużyną, która swoją grą i wynikami zaskoczyła wszystkich ekspertów.

Dopiero za plecami tych dwóch zespołów plasują się wielcy faworyci do zdobycia mistrzostwa Polski. Trzeci w tabeli Lech traci do lidera aż osiem punktów. Czwarty Raków i piąta Legia do pierwszego miejsca mają dziewięć "oczek" straty. "Wojskowi" jeszcze mają szansę na zmniejszenie dystansu. W środku tygodnia rozegrają zaległy mecz z Cracovią Kraków.

Śląsk i Jagiellonia kontynuują swoje serie

Po ostatniej kolejce w 2023 roku w Poznaniu skończyła się cierpliwość i pracę stracił John van den Brom. Nie jest to niespodzianka bo spekulacje na temat zwolnienia Holendra trwały praktycznie od sierpnia, kiedy to "Kolejorz" przegrał rywalizację ze Spartakiem Trnawa i odpadł z walki o udział w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Czarę goryczy przelał remis z Radomiakiem Radom. Lech prowadził na wyjeździe 2:0, ale w końcówce stracił dwa gole, a tym samym zwycięstwo.

Kontrowersja kolejki

W 82. minucie Adrian Dalmau umieścił piłkę w siatce Rakowa Częstochowa. Analiza VAR była jednak niekorzystna dla Korony Kielce, bo okazało się, że Jakub Konstantyn, który podawał do Hiszpana, pomógł sobie ręką przy opanowaniu piłki. Decyzja sędziego Tomasza Musiała była słuszna?

Interwencja kolejki

W doliczonym czasie gry meczu Raków Częstochowa - Korona Kielce Ante Crnac trafił piłką w rękę Miłosza Trojaka. Sędzia Tomasz Musiał odgwizdał "jedenastkę". Jej egzekutorem był Fabian Piasecki, ale Konrad Forenc nie dał się zmylić - obronił karnego, jak i dobitkę.

Plus kolejki

Postawa piłkarzy Puszczy Niepołomice. Beniaminek do przerwy przegrywał z Jagiellonią Białystok 3:0 i wydawało się, że jest "po zawodach". W drugiej części nastąpiła jednak metamorfoza gospodarzy, którzy strzelili trzy gole i doprowadzili do remisu, a w samej końcówce byli blisko zdobycia czwartej bramki. Gości przed porażką uratowała poprzeczka.

Minus kolejki

Do przerwy Cracovia Kraków remisowała w Warszawie z Legią 0:0. Gospodarze nie bardzo mieli pomysł na otworzenie wyniku spotkania, ale z pomocą przyszedł im Sebastian Madejski. Golkiper "Pasów" minął się z piłką i Patryk Kun nie miał problemu z umieszczeniem jej w pustej bramce.

Kiks kolejki

W 28. minucie meczu Górnik Zabrze - Warta Poznań po dalekim przerzucie Lukasa Podolskiego piłka trafiła do Bogdana Tiru, który stojąc niedaleko swojego pola karnego źle ją przyjął. Skorzystał na tym będący niedaleko Daisuke Yokota. Przejął piłkę i wykorzystując fakt, że za daleko z bramki wyszedł Adrian Lis, zdobył gola.

Gol kolejki

W 32. minucie meczu ŁKS Łódź - Ruch Chorzów przed polem karnym gości piłkę Portugalczykowi Tomasowi Podstawskiemu odebrał Holender Kay Tejan, a po kolejnym zamieszaniu Albańczyk Engjell Hoti mocnym i precyzyjnym uderzeniem z ok. 18 metrów pokonał Krzysztofa Kamińskiego.