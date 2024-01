Na początku grudnia po przegranym meczu z 17. kolejki 1. ligi z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza do dymisji podał się Radosław Sobolewski. Szefowie "Białej Gwiazdy" zaczęli szukać nowego opiekuna dla swoich piłkarzy.

Rude w Krakowie zastąpił Sobolewskiego

Wybór padł na Rude. 36-letni Hiszpan przed przyjazdem do Krakowa pracował w CD Castellon. Mimo niezbyt wielkiego doświadczenia w dawnej stolicy Polski uznano, że młody szkoleniowiec będzie idealnym następcą Sobolewskiego.

Jego zdolność do prowadzenia Wisły postanowi postawić pod znakiem zapytania były prezes PZPN. Jeżeli się nie mylę, to Hiszpan nie ma UEFA Pro, czyli nie może być trenerem w 1 lidze - napisał w mediach społecznościowych Boniek.

Boniek się pomylił. Królewski pokazał licencję trenera

Na wpis byłego szefa polskiej piłki szybko zareagował Jarosław Królewski. Szanowny Panie Zbigniewie. Prawie wszystko zgadza się we wpisie. Generalnie wszystko do pierwszej kropki. Trzymając się faktów, zgodnie z kryterium 8.1 P.08 PL PZPN trener ESA i 1 ligi musi posiadać licencję UEFA PRO. Trenerzy: Dawid Szwarga, Adrian Siemieniec, Kamil Kuzera jej nie posiadają - mimo, że to są najlepsi trenerzy nowego pokolenia w kraju i uważam ich zatrudnienie za świetne decyzje zarządów w których funkcjonują - odpowiedział Bońkowi właściciel Wisły.

Prywatnie uważam również, że powiew świeżości i młodości przydałby się we wszystkich strukturach polskich związków mimo, że oceniam stan np. Pana neuronów i wielu innych działaczy na wciąż bardzo wysokim poziomie - dodał Królewski do Bońka i opublikował licencję UEFA Pro nowego trenera "Białej Gwiazdy".

Walcząca o powrót do Ekstraklasy Wisła po 19. kolejkach rozgrywek 1. ligi zajmuje piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Arka Gdynia, do której krakowska drużyna traci trzy punkty.