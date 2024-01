Dwa gole Szymczaka

Lechici wcześniej w Belek rozegrali jeden sparing – przed tygodniem ulegli austriackiemu LASK Linz 0:3. Na czwartek poznaniacy mieli zaplanowane dwa pojedynki, dlatego sztab szkoleniowy podzielił kadrę na dwie grupy.

Przeciwko czwartej drużynie słoweńskiej ekstraklasy NK Maribor na boisku pojawili się głównie młodsi zawodnicy wsparci m.in. przez Nikę Kwekweskiriego, Antonio Milica, Eliasa Anderssona, Filipa Marchwińskiego czy Adriela Ba Loua. Iworyjczyk po raz pierwszy pojawił się na boisku po kontuzji barku i zanotował asystę przy pierwszym golu Filipa Szymczaka. Napastnik "Kolejorza" podwyższył wynik popisując się skuteczną dobitką po strzale z dystansu Kwekweskiriego. Wynik ustalił Milic, który głową trafił do siatki po dośrodkowaniu Anderssona z rzutu rożnego.

Reklama

Reklama

Były bramkarz Lecha w bramce Szachtara

"Pierwszy garnitur" Lecha wystąpił przeciwko Szachtarowi. Ukraińcy szykują się do rundy play off Ligi Europy, w której zmierzą się z Olympique Marsylia. Szachtar okazał się wymagającym rywalem dla podopiecznych trenera Rumaka i potrafił bezwzględnie wykorzystać błędy rywala w defensywie. Na domiar złego kontuzji w 25. minucie nabawił się kapitan drużyny Mikael Ishak, który musiał przedwcześnie opuścić boisko. Zastąpił go Michał Gurgul, a z konieczności na pozycji środkowego napastnika zagrał Kristoffer Velde.

W drugiej połowie w składzie Szachtara pojawili się zmiennicy, w bramce stanął były zawodnik Lecha Artur Rudko. Poznaniacy posiadali inicjatywę, choć najpierw stracili trzecią bramkę po rzucie karnym sprokurowanym przez Jespera Karlstroema. Jedynego gola lechici zdobyli w 67. minucie - Dino Hotic z rzutu karnego trafił w słupek, ale przytomnie zachował się Gurgul, który dobił do praktycznie pustej bramki.

Uraz Ishaka to nie jedyny kłopot kadrowy zespołu ze stolicy Wielkopolski. Podczas sparingu z LASK Linz poważnej kontuzji kolana doznał inny napastnik Artur Sobiech, który wrócił już do Poznania. Klub poinformował, że 33-letni piłkarz musi poddać się zabiegowi chirurgicznemu i jego przerwa w grze potrwa ok. pół roku.

W piątek lechici zameldują się w kraju. Ostatnim sprawdzianem przed wznowieniem rozgrywek ekstraklasy będzie spotkanie kontrolne z Wisłą Płock zaplanowane na 3 lutego.

Wyniki sparingów Lecha:

Lech Poznań – NK Maribor 3:0 (2:0)

Bramki: Filip Szymczak – dwie (10, 24), Antonio Milic (54)

Lech – Szachtar Donieck 1:3 (0:2)

Bramki - dla Lecha: Michał Gurgul (67); dla Szachtara: Ołeksandr Zubkow (21), Artem Bondarenko (42), Wiktor Cukanow (55-karny)