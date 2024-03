Pech Craciun, w akcji VAR

31-letni napastnik ekipy z Niepołomic w 29. minucie popisał się fantastycznym strzałem z przewrotki. Bramkarz łódzkiej drużyny był kompletnie zaskoczony i tylko wzrokiem odprowadził pikę do siatki. To trafienie na pewno będzie mocnym kandydatem do miana gola sezonu.

Gospodarze odpowiedzieli niecałe dziesięć minut później. Artur Craciun zagrał piłkę ręką w swoim polu karnym i po analizie VAR sędzia Karol Arys podyktował "jedenastkę" dla miejscowych. Do piłki podszedł Dani Ramirez i doprowadził do wyrównania.

Dwa gole Huseina, dublet Zapolnika

ŁKS po zdobyciu bramki złapał wiatr w żagle. Po przerwie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Husein Balic.

Pierwszy raz Austriak zmusił do kapitulacji Oliwiera Zycha w 58. minucie.

28-latek ponownie uczynił to w 76. minucie.

Puszcza próbowała jeszcze odwrócić losy meczu, ale stać ją było tylko na zmniejszenie strat. W doliczonym czasie gry z rzutu karnego swojego drugiego gola w tym spotkaniu strzelił Zapolnik.

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice 3:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Kamil Zapolnik (29), 1:1 Dani Ramirez (38-karny), 2:1 Husein Balic (58), 3:1 Husein Balic (76), 3:2 Kamil Zapolnik (90+1-karny)

Żółta kartka - ŁKS Łódź: Jakub Letniowski, Levent Gulen, Adrien Louveau, Kay Tejan. Puszcza Niepołomice: Roman Jakuba

Sędzia: Karol Arys (Szczecin)

Widzów: 6 508

ŁKS Łódź: Aleksander Bobek - Kamil Dankowski, Levent Gulen, Rahil Mammadov, Riza Durmisi - Husein Balic (90+1. Piotr Głowacki), Michał Mokrzycki, Jakub Letniowski (59. Adrien Louveau), Dani Ramirez (75. Engjell Hoti), Piotr Janczukowicz (75. Antoni Młynarczyk) - Kay Tejan

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych - Piotr Mroziński, Artur Craciun (79. Jordan Majchrzak), Roman Jakuba, Michał Koj (73. Lee Jin-hyun) - Jakub Bartosz (60. Artur Siemaszko), Konrad Stępień, Jakub Serafin, Wojciech Hajda (60. Maciej Firlej), Ioan-Calin Revenco (79. Tomasz Wojcinowicz) - Kamil Zapolnik