Vuskovic w sowim kraju uważany jest za jeden z największych piłkarskich talentów. Tottenham zapłacił za niego aż 14 milionów euro. Młody Chorwat jednak zgodnie z przepisami FIFA i UEFA do ukończenia 18. roku życia nie może grać w kraju spoza Unii Europejskiej i dlatego szefowie angielskiego klubu wypożyczają go do innych drużyn.

17-latek strzelił gola w 17. minucie

Vuskovic wcześniej grał w Hajduku Split, a kilkanaście tygodni temu trafił do Radomiaka. W poniedziałek strzelił pierwszego gola w barwach swojego nowego zespołu. W 17. minucie spotkania wykorzystał swoje nieprzeciętne warunki fizyczne (193 cm wzrostu) i po wrzucie piłki z autu w pole karne skierował ją głową do bramki gości.

W 36. minucie miejscowi mogli, a nawet powinni prowadzić 2:0. Mieli ku temu idealną okazję. Sędzia Jarosław Przybył podyktował rzut karny po zagraniu ręką Krystiana Getingera. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Leandro Rocha.Mateusz Kochalski wyczuł jednak intencję strzelca i nie dał się pokonać.

Rehabilitacja Rochy po przerwie

Goście do remisu doprowadzili w 63. minucie Łukasz Gerstenstein oddał strzał tuż sprzed pola karnego. Piłka po drodze odbiła się od nogi Mateusza Matrasa i wtoczyła się do bramki kompletnie myląc Filipa Majchrowicza. Piłkarze Stali długo nie cieszyli się z wyrównania. Dwie minuty później Rocha zrehabilitował się za zmarnowany rzut karny i Radomiak znów był na prowadzeniu.

Wynik nie uległ już zmianie i dzięki temu piłkarze z Radomia zanotował w tym roku pierwsze zwycięstwo. Natomiast Stal poniosła pierwszą porażkę w 2024 roku.

Radomiak w tabeli jest na 11. miejscu z 28. "oczkami", a Stal zajmuje 8. pozycje i ma punktów 32.

Radomiak Radom – Stal Mielec 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Luka Vuskovic (17-głową), 1:1 Mateusz Matras (63), 2:1 Leonardo Rocha (65-głową)

Żółta kartka – Radomiak Radom: Jan Grzesik, Bruno Jordao; Stal Mielec: Matthew Guillaumier, Marco Ehmann

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów: 7 070

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz – Jan Grzesik, Raphael Rossi, Luka Vuskovic, Dawid Abramowicz - Luizao, Christos Donis – Lisandro Semedo (67. Vagner Dias), Rafał Wolski (67. Jardel Silva), Luis Machado (80. Krystian Okoniewski) – Leonardo Rocha (84. Bruno Jordao)

PGE FKS Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Marco Ehmann, Mateusz Matras, Bert Esselink - Alvis Jaunzems (46. Łukasz Gerstenstein), Piotr Wlazło, Matthew Guillaumier (46. Ion Gheorghe), Krystian Getinger - Maciej Domański (88. Mateusz Stępień), Kai Meriluoto (75. Łukasz Wolsztyński), Igor Strzałek (46. Koki Hinokio).