Exposito ma wielkie szanse zostać królem strzelców. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek ma na swoim koncie 18 zdobytych bramek. Drugi w tej klasyfikacji Ilya Shkurin ze Stali Mielec ma 15 trafień.

Exposito przejmie pensję po Josue

O odejściu Exposito ze Śląska Wrocław spekuluje się od dłuższego czasu. W przypadku Hiszpana najbardziej prawdopodobny wydawał się transfer zagraniczny. Piłkarz ma spore oczekiwania finansowe i najzwyczajniej polskich klubów nie stać na niego.

Reklama

W Warszawie jednak po sezonie będą dysponowali wolnymi środkami. Z Legią żegna się Josue. Portugalczyk mocno obciążał budżet płacowy "wojskowych" (600 tysięcy euro). Teraz Legia te środki chce wykorzystać do zatrudnienia Exposito.

27-letni napastnik jest numerem jeden na liście transferowej przygotowanej przez dyrektora sportowego Legii. Jeśli Jackowi Zielińskiemu nie uda się sprowadzić Exposito do stolicy, to kolejnymi kandydatami do gry w ataku legionistów są Bruno Duarte z Farense oraz Killian Corredor z francuskiego Rodez.