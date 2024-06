O transferze bramkarza z Bośni i Hercegowiny mówiło się od dawna. W ubiegłym sezonie Kovacevic był blisko przenosin do Benfiki Lizbona. Ostatecznie do transakcji nie doszło, ale najprawdopodobniej 26-latek i tak przeprowadzi się do stolicy Portugalii.

Kovacevic droższy od Piątkowskiego

Po bramkarza ubiegłorocznych mistrzów Polski zgłosił się bowiem lokalny rywal Benfiki - Sporting. Kovacevic jest już w Lizbonie. Jeszcze w poniedziałek ma przejść testy medyczne. Jeśli je zaliczy, to oba kluby sfinalizują transfer.

Według mediów Raków na sprzedaży Kovacevica zarobi rekordową kwotę w swojej historii. Do tej pory najdroższym piłkarzem, który ruszył w świat spod Jasnej Góry był Kamil Piątkowski, którego sprzedano za 5 mln euro do Red Bull Salzburg.

Na Kovacevicu Raków zarobi więcej. Podstawowa kwota transferu wyniesie 4,8 miliona euro podstawowej Kolejne 1,2 miliona euro Portugalczycy zapłacą w bonusach. Raków zastrzegł też sobie w umowie 10 proc. z ewentualnego transferu Bośniaka do innego klubu.