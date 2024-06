26-letni golkiper pochodzący z Bośni i Hercegowiny do Częstochowy trafił trzy lata temu z FK Sarajewo. W barwach "Medalików" rozegrał 113 spotkań, w których aż 52 zachował czyste konto.

Kovacevic droższy od Piątkowskiego

Kovacevic z Rakowem świętował zdobycie wicemistrzostwa (2022) i mistrzostwa kraju (2023), Pucharu Polski (2022) oraz dwukrotnie Superpucharu (2021 i 2022).

Reklama

Według nieoficjalnych informacji Sporting za transfer Kovacevica przeleje na konto Rakowa 7 mln euro. To rekordowy kwota, za jaką "Medaliki" sprzedały swojego zawodnika. Do tej pory ubiegłoroczni mistrzowie Polski najwięcej zarobili na transferze Kamila Piątkowskiego do Red Bull Salzburg - 5 mln euro.